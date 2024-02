WTI-olie krijgt 80 dollar in het vizier

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn vrijdag verder gestegen na een beweeglijke sessie. Bij een settlement van 79,19 dollar werd een vat West Texas Intermediate ruim 3 procent duurder. De prijs voor een vat Brent steeg circa een half procent.

Op weekbasis stegen de olieprijzen 2 tot 3 procent. Volgens Fawad Razaqzada van City Index en Forex.com was het wel een volatiele week voor de oliemarkten, onder meer door de sterke dollar.

Dat "compenseert ondersteunende factoren zoals de situatie in het Midden-Oosten, de aanhoudende interventie van de OPEC en de hoop dat de economische omstandigheden in China in de komende kwartalen zullen verbeteren", volgens de marktanalist.

De dollar wordt ondersteund door de gedachte dat de Federal Reserve nog een paar maanden zal wachten met het verlagen van de rente, nu de inflatie hardnekkiger blijkt dan verwacht.

Toch zijn er volgens Razaqzada momenteel weinig invloeden die de olieprijzen echt negatief kunnen beïnvloeden. Nu WTI boven de 78 dollar is uitgebroken, is de weg vrij naar een prijs van 80 dollar per vat, volgens de marktanalist.

Analisten van Commerzbank denken dat de olieprijzen niet veel verder kunnen stijgen.

"De geopolitieke situatie blijft gespannen, maar de bezorgdheid over de vraag steekt opnieuw de kop op, deels omdat de hoop op snelle renteverlagingen in de VS waarschijnlijk voorbarig was," zei Barbara Lambrecht, grondstoffenstrateeg bij de Duitse bank.