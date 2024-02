Wall Street blijft dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen bleven vrijdag dicht bij huis met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 daalde fractioneel ten opzichte van de recordstand van donderdag en noteerde op 5.027 punten. De Dow Jones index noteerde vrijwel vlak op 38.755 punten en de Nasdaq noteerde 0,4 procent lager op 15.850 punten.

Op weekbasis doen de drie indexen het rustiger aan dan de Europese beurzen, nu een snelle renteverlaging door de Federal Reserve steeds meer uit zicht raakt.

Maandag is Wall Street gesloten vanwege Presidents' Day in de VS.

Net als de inflatiedata eerder deze week, vielen ook de Amerikaanse producentenprijzen vrijdag tegen. De producentenprijzen stegen op maandbasis met 0,3 procent na een daling met 0,1 procent in december. Economen rekenden voor januari op een stijging met 0,1 procent.

Zonder de volatiele prijzen van handel, voeding en energie , ofwel de kerninflatie stegen de producentenprijzen in de VS afgelopen maand met 0,6 procent, na een stijging van 0,2 procent in december.

De Amerikaanse tienjaarsrente liep vervolgens op naar meer dan 4,30 procent, het hoogste punt sinds november vorig jaar.

Volgens CIO Clark Bellin van Bellwether Wealth tonen de cijfers aan dat de inflatie "hardnekkiger" is dan veel beleggers hadden verwacht. Samen met de consumentenprijzen van afgelopen dinsdag, suggereert dit volgens Bellin dat de Fed zeer weinig reden heeft om de rente op korte termijn te verlagen.

Rob Swanke van Commonwealth Financial Network schreef de harder stijgende producentenprijzen toe aan de stijgende prijzen voor diensten. Als dit aanhoudt, dan moet de Fed de rente hoog houden, volgens de aandelenstrateeg.

Economen van UBS verwachten dat de PCE-kerninflatie, een favoriete graadmeter van de Fed, in de zes maanden tot en met januari vermoedelijk is uitgekomen op 2,5 procent, waar dat in november en december nog 1,9 procent was.

Voorzitter Raphael Bostic van de Fed in Atlanta waarschuwde ondertussen dat renteverlagingen waarschijnlijk pas in het derde kwartaal passend zullen zijn, gezien de huidige kracht van de economie.

Inmiddels gaat 70 procent van de markt niet langer uit van een renteverlaging in mei, terwijl een verlaging in maart vrijwel helemaal wordt uitgesloten. Een ruime meerderheid rekent volgens de FedWatch Tool van CME nu op de eerste renteverlaging in juni.

Op macro-economisch vlak bleek vrijdag verder dat het aantal in aanbouw genomen woningen in de VS in januari fors is gedaald, met bijna 15 procent. Economen rekenden op een daling van slechts 0,7 procent. Het aantal bouwvergunningen daalde op maandbasis met 1,5 procent.

Het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan is in februari verder gestegen, terwijl ook de inflatieverwachting licht opliep.

De euro/dollar handelde vrijdagavond op 1,0776, terwijl een vat WTI-olie anderhalf procent steeg.

Bedrijfsnieuws

Nike schrapt bijna 1.700 banen als onderdeel van zijn plan om kosten te besparen en zo de winstgevendheid en innovatie te stimuleren. Dit maakte de Amerikaanse sportkledingreus vrijdag bekend. Het schrappen van de banen komt twee maanden nadat Nike in zijn cijferrapportage over het tweede kwartaal zei dat het 2 miljard dollar aan kosten wil besparen in de komende drie jaar. Het aandeel daalde vrijdag bijna 3 procent.

DoorDash heeft in het vierde kwartaal van 2023 een hogere omzet en bruto orderwaarde geboekt, maar het verlies, dat weliswaar slonk op jaarbasis, bleek groter dan verwacht. Dit werd donderdagavond duidelijk bij de kwartaalcijfers van de Amerikaanse maaltijdbezorger. Het aandeel verloor donderdag nabeurs al 9 procent en daalde vrijdag nog eens 8,5 procent.

Coinbase heeft in het vierde kwartaal van 2023 winst behaald en wist ook de marktverwachtingen te verslaan. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van het Amerikaanse cryptoplatform. Het aandeel steeg bijna 13 procent.

Roku noteerde 22 procent lager, ondanks beter dan verwachte resultaten. Het streamingbedrijf waarschuwde wel voor een "uitdagend jaar".

Online gokbedrijf DraftKings rapporteerde een beter dan verwachte aangepaste winst, terwijl de omzet licht onder de prognoses uitkwam. Het aandeel steeg rond een procent.

Trade Desk won ruim 18 procent, na gemengde resultaten. Het online advertentieplatform kwam wel met een sterke outlook.