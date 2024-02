Nike schrapt 1.700 banen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Nike

(ABM FN-Dow Jones) Nike schrapt bijna 1.700 banen als onderdeel van zijn plan om kosten te besparen en zo de winstgevendheid en innovatie te stimuleren. Dit maakte de Amerikaanse sportkledingreus vrijdag bekend. Het schrappen van de banen komt twee maanden nadat Nike in zijn cijferrapportage over het tweede kwartaal zei dat het 2 miljard dollar aan kosten wil besparen in de komende drie jaar. Het bedrijf zei toen dat het zijn organisatiestructuur wil stroomlijnen door "managementlagen te verkleinen". "De maatregelen die we nemen, brengen ons in de positie om onze organisatie aan te passen aan onze grootste groeikansen, aangezien de belangstelling voor sport, gezondheid en welzijn nog nooit zo groot is geweest", zei Nike in een toelichting tegen MarketWatch. Het aandeel daalde vrijdag ruim 3 procent. Bron: ABM Financial News

