Europese beurzen vestigen nieuwe records

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,6 procent tot 491,59 punten, een nieuwe all time high. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 0,4 procent op 17.117,44 punten en scherpte daarmee ook het record aan. De Franse CAC 40 sloot 0,3 procent in de plus bij een stand van 7.768,18 punten. De Britse FTSE sloot 1,5 procent hoger op 7.711,71 punten.

"Op de aandelenbeurzen zit de stemming er na een kleine stap terug op dinsdag nog steeds goed in", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Analisten van Bank of America zeiden dat een sterker dan verwachte groei en een lager dan verwachte inflatie een "sweet spot" hebben gecreëerd die de waarde van Europese aandelen omhoog heeft gestuwd. De analisten waarschuwden echter voor de mogelijkheid van een activabubbel, die zou kunnen leiden tot een neerwaartse bijstelling van 15 procent voor de Stoxx Europe 600.

Op weekbasis wonnen de grote Europese indexen aardig terrein, in tegenstelling tot de beurzen in New York, die juist gas terugnamen na tegenvallende inflatiedata uit de VS.

Ook vrijdag was er op dat vlak teleurstellend nieuws, want de Amerikaanse producentenprijzen stegen in januari harder dan verwacht en zo raakt een snelle renteverlaging door de Federal Reserve steeds verder uit zicht.

Voorzitter Raphael Bostic van de Fed in Atlanta waarschuwde dan ook dat renteverlagingen waarschijnlijk pas in het derde kwartaal passend zullen zijn, gezien de huidige kracht van de economie.

De Londense beurs deed het vrijdag beter dan de andere Europese indexen, gesteund door beter dan verwachte detailhandelsverkopen. Die stegen in januari met 3,4 procent, de grootste stijging in bijna drie jaar.

Volgens economen van ING draagt dit bij aan de verwachting dat de Britse economie in het eerste kwartaal zal opveren. Eerder deze week bleek de Britse economie in een recessie beland, na twee kwartalen van krimp.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg vrijdag na de tegenvallende PPI-data, tot 4,32 procent. De Duitse variant steeg naar 2,40 procent. In beide gevallen is dit het hoogste punt sinds november vorig jaar.

De euro/dollar handelde rond het slot op 1,0768. De olieprijzen schommelden tussen kleine winsten en verliezen.

Bedrijfsnieuws

Koplopers in de DAX waren Rheinmetall en Heidelberg Materials, beide met winsten van circa 3 procent. Bayer en MTU Aero Engines stegen circa 2 procent.

Commerzbank voerde donderdag nog de Duitse beurs aan, maar leverde vrijdag ruim 2 procent in. Verder stonden herverzekeraars Munich Re en Hannover Re in Frankfurt onder druk.

Sectorgenoot Swiss Re kwam vrijdag met kwartaalcijfers. De winst steeg in het afgelopen kwartaal, maar de stijging van het dividend viel volgens UBS tegen. Het aandeel daalde 2,5 procent in Zürich.

In Parijs deed Safran net als Rheinmetall goede zaken, met een winst van circa 2,5 procent, terwijl Eurofins Scientific de CAC 40 aanvoerde met een plus van ruim 4 procent.

Renault, donderdag nog een grote stijger na het openen van de boeken, leverde vrijdag ruim 4,5 procent in en belandde daarmee onderaan in de Franse hoofdindex.

Maersk sloot ruim 3 procent lager, na een koersdoelverlaging van Deutsche Bank. De containerscheepvaartsector zal waarschijnlijk te maken krijgen met dalende vrachttarieven nu de sector zich aanpast aan de nieuwe norm van varen om de Rode Zee te vermijden, redeneerden de analisten.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot licht lager.