AEX sluit beweeglijke week positief af

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag met winst gesloten, ondanks de tegenvallende inflatiecijfers in de VS.

De AEX scherpte deze week de recordstanden aan en sloot vrijdag 1,2 procent hoger op 858,11 punten. De oude all time high stond rond de 855 punten.

Afgelopen week werden beleggers overspoeld met bedrijfscijfers die per saldo goed werden beloond. Zo wisten bijvoorbeeld ABN AMRO, DSM-Firmenich, Vopak en BAM meer dan 10 procent bij te schrijven. Helaas viel niet alles in goede aarde. Zo verloor Heineken na de cijfers deze week bijna 6 procent.

Het was ook de week van de inflatiecijfers in de VS en die vielen niet mee. Zowel de prijzen voor consumenten als voor producenten vielen hoger uit dan verwacht.

Volgens CIO Clark Bellin van Bellwether Wealth toonden de cijfers aan dat de inflatie "hardnekkiger" is dan veel beleggers hadden verwacht. Samen met de inflatiecijfers van afgelopen dinsdag, suggereert dit volgens Bellin dat de Fed zeer weinig reden heeft om de rente op korte termijn te verlagen.

De obligatierentes liepen daardoor wel weer op. De tienjaarsrente in de VS noteerde rond de 4,3 procent en de Duitse variant liep licht op naar 2,4 procent.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de Franse inflatie conform een eerdere raming in januari is gestegen, maar wel in een lager tempo dan een maand eerder. Op jaarbasis stegen de consumentenprijzen met 3,1 procent, terwijl op maandbasis sprake was van een daling met 0,2 procent.

De Britse detailhandelsverkopen stegen in januari. Gisteren nog bleek dat het VK in een technische recessie was beland.

Een vat Brent olie noteerde vrijdag 0,2 procent lager op 82,60 dollar per vat.

De euro/dollar noteerde op 1,0768. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0768 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0771 op de borden.

Stijgers en dalers

Vrijdag waren het de 'chippers' die de meeste steun boden. Besi ging aan kop met een winst van 3,6 procent en ASMI volgde met een stijging van 3,4 procent. ASML deed het iets rustiger aan met een winst van 1,6 procent.

AkzoNobel won 1,0 procent, ondanks dat UBS vrijdag het koersdoel verlaagde van 78,00 naar 74,00 euro. Het advies blijft Neutraal. En Heineken won 0,3 procent, terwijl Bank of America het koersdoel voor de brouwer verlaagde van 113,00 naar 110,00 euro, maar met een herhaling van het koopadvies.

Randstad kon vandaag niet meeprofiteren en daalde met 1,6 procent.

In de AMX ging Corbion aan kop met een winst van 2,7 procent. Alfen was vandaag de gebeten hond en verloor 6,5 procent. Alfen heeft in 2023 "robuust" gepresteerd, wat ervoor zorgde dat analisten van Van Lanschot Kempen het koersdoel met 16 procent verhoogden naar 52,00 euro. Dat is echter ruim onder de huidige koers van 58,64 euro, waardoor de bank het aandeel op de verkooplijst zette.

Bij de smallcaps ging CM.com 4,6 procent hoger. PostNL won 4,0 procent, terwijl Vivoryon en Ebusco 1,5 en 2,5 procent verloren.

Brunel won 1,9 procent. ING verlaagde het koersdoel voor Brunel licht, vanwege de zwakke marktomstandigheden in Duitsland, maar herhaalde het koopadvies.

BAM verloor 0,3 procent, maar wist op weekbasis ruim 16 procent bij te schrijven na goede cijfers. ING verhoogde vrijdag het koersdoel voor BAM van 3,30 naar 3,85 euro met handhaving van het koopadvies.

Het lokaal genoteerde Euronext steeg 2,1 procent, na aanvankelijk nog een rode opening. Analisten waren te spreken over de cijfers die de beursuitbater donderdagavond presenteerde.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden aan het einde van de beursdag licht in het rood.