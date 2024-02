Wall Street koerst af op lagere opening Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen vrijdag af op een lagere opening, nadat de producentenprijzen hoger uitvielen dan verwacht. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden een half uur voor de openingsbel 0,2 procent in het rood. De daling van de Amerikaanse detailhandelsverkopen in januari zorgde gisteren voor wat rust en een daling op de rentemarkten, na een tegenvallend inflatierapport eerder in de week die de rente juist weer omhoog stuwde. Tegenvallende cijfers vanmiddag over de producentenprijzen gooiden echter weer roet in het eten. Volgens CIO Clark Bellin van Bellwether Wealth toonden de cijfers aan dat de inflatie "hardnekkiger" is dan veel beleggers hadden verwacht. Samen met de inflatiecijfers van afgelopen dinsdag, suggereert dit volgens Bellin dat de Fed zeer weinig reden heeft om de rente op korte termijn te verlagen. De Amerikaanse producentenprijzen stegen op maandbasis met 0,3 procent na een daling met 0,1 procent in december. Zonder de volatiele prijzen van handel, voeding en energie stegen de producentenprijzen met 0,6 procent, na een stijging van 0,2 procent in december. Daarnaast werd voorbeurs bekend dat het aantal in aanbouw genomen woningen in januari is gedaald met 14,8 procent. Het aantal bouwvergunningen daalde op maandbasis met 1,5 procent. Later op de dag verschijnt nog het consumentenvertrouwen berekend door de universiteit van Michigan. Olie werd vrijdag 0,3 procent duurder op 77,80 dollar per vat. De euro/dollar noteerde op 1,0745. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0768 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0771 op de borden. Bedrijfsnieuws Coinbase steeg voorbeurs 14,1 procent, nadat het Amerikaanse cryptoplatform donderdag beter dan verwachte resultaten rapporteerde over het afgelopen kwartaal. Roku noteerde 16,9 procent lager, ondanks beter dan verwachte resultaten. Het streamingbedrijf waarschuwde wel voor een "uitdagend jaar". DraftKings rapporteerde een beter dan verwachte aangepaste winst, terwijl de omzet licht onder de prognoses uitkwam. Het aandeel daalde voorbeurs 1,5 procent. Trade Desk won voorbeurs 17,2 procent, na gemengde resultaten. Het online advertentieplatform gaf wel een sterke outlook af. DoorDash noteerde voorbeurs 8,1 procent lager. DoorDash heeft in het vierde kwartaal van 2023 een hogere omzet en bruto orderwaarde geboekt, maar het verlies, dat weliswaar slonk op jaarbasis, bleek groter dan verwacht. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 0,6 procent hoger op 5.029,73 punten. De Dow Jones index eindigde 0,9 procent in het groen op 38.773,12 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,3 procent tot 15.906,17 punten. Bron: ABM Financial News

