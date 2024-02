Beursblik: goede cijfers Alfen maar te hoog gewaardeerd Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Alfen heeft in 2023 "robuust" gepresteerd, wat ervoor zorgde dat analisten van Van Lanschot Kempen het koersdoel met 16 procent verhoogden naar 52,00 euro. Dat is echter ruim onder de huidige koers van 58,64 euro, waardoor de bank het aandeel op de verkooplijst zette. Analist Jeremy Kincaid wees op de omzetgroei in het vierde kwartaal, die breed gedragen was door alle divisies van Alfen. Ook steeg de marge. De afbouw van voorraden door klanten bij EV Charging "lijkt voorbij en dat is gunstig", aldus de analist. Wel merkte Kincaid op dat hij van mening is dat Alfen tegenwoordig een lagere waarderingsmultiple verdient, "aangezien de meeste groei nu afkomstig is van Energy Storage, dat een lager rendement oplevert". Het aandeel Alfen daalde vrijdag 4,7 procent naar 58,10 euro. Bron: ABM Financial News

