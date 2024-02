JDE Peet's breidt samenwerking met Costa Coffee uit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) JDE Peet's gaat de samenwerking met Costa Coffee uitbreiden. Dit meldde de koffiespecialist met een notering aan het Damrak vrijdag. Vanaf september 2024 zal JDE in het Verenigd Koninkrijk aluminium koffiecups van het merk Costa Coffee produceren, distribueren en verkopen. Sinds 2012 verkoopt JDE Peet's al koffiepads van het merk Costa Coffee voor koffiemachines van Tassimo. De uitgebreide samenwerking zou de groei in het VK moeten aanjagen, zei JDE. Financiële details werden vrijdag niet gedeeld. Bron: ABM Financial News

