Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag rond het middaguur opnieuw hoger.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,6 procent tot 491,52 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,8 procent op 17.181,06 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een winst van 0,6 procent op 7.788,29 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,8 procent hoger op 7.660,80 punten.

Europese beurzen stegen vrijdag, vanwege het hernieuwd optimisme over economische vooruitzichten naarmate het cijferseizoen voortduurt. Eerder in de week kwamen beurzen onder druk te staan, na tegenvallende [Amerikaanse] inflatiecijfers.

Vanmiddag zal de aandacht vooral uitgaan naar de cijfers voor de Amerikaanse producenten en of daar een soortgelijk beeld zich voordoet.

Voorzitter Raphael Bostic van de Fed in Atlanta zei dat renteverlagingen waarschijnlijk pas in het derde kwartaal passend zullen zijn, gezien de huidige kracht van de economie.

Sommige analisten stellen echter dat de [tegenvallende] inflatiecijfers van eerder in de week juist verrassend positief uit de bus kwamen als gevolg van eenmalige factoren die verband houden met bedrijven die de prijzen aan het begin van het jaar hebben aangepast.

Analist Keith Lerner van Truist Advisory Services sprak daarom van bemoedigende cijfers. "De rotatie die we onder de oppervlakte zien is een teken dat er enig vertrouwen is in de economie", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de Franse inflatie conform een eerdere raming in januari is gestegen, maar wel in een lager tempo dan een maand eerder. Op jaarbasis stegen de consumentenprijzen met 3,1 procent, terwijl op maandbasis sprake was van een daling met 0,2 procent.

De Britse detailhandelsverkopen stegen in januari op maand- en jaarbasis met achtereenvolgens 3,4 procent en 0,7 procent.Dit nadat gisteren nog bleek dat het VK in een technische recessie was beland.

Een vat Brent Olie noteerde vrijdag 1,0 procent lager op 82,02 dollar per vat. Beleggers overwegen de vertragende vraagvoorspellingen van een invloedrijke groep en de zwakke Amerikaanse detailhandelsverkopen die tot optimisme leidden over de Amerikaanse renteverlagingen.

De euro/dollar noteerde op 1,0768. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0768 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0771 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Maersk noteerde 0,9 procent lager, na een koersdoelverlaging van Deutsche Bank. De containerscheepvaartsector zal waarschijnlijk te maken krijgen met dalende vrachttarieven nu de sector zich aanpast aan de nieuwe norm van varen om de Rode Zee te vermijden, redeneerden de analisten.

In Frankfurt steeg Rheinmetall met 2,8 procent, BMW won 2,6 procent en Airbus noteerde 1,3 procent lager.

In Parijs noteerde Eurofins Scientific 3,1 procent hoger, terwijl Renault 1,9 procent verloor.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot 0,1 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 0,6 procent hoger op 5.029,73 punten. De Dow Jones index eindigde 0,9 procent in het groen op 38.773,12 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,3 procent tot 15.906,17 punten.