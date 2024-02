Sentiment op Damrak onbreekbaar Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs lijkt de handelsweek vrijdag positief te gaan eindigen. Aan het einde van de ochtend noteerde de AEX 1,0 procent hoger op 856,15 punten, een nieuwe all time high. "Op de aandelenbeurzen zit de stemming er na een kleine stap terug op dinsdag nog steeds goed in", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. “Prima economische groeiontwikkelingen in (vooral) de VS, hoop op lagere beleidsrentes en steun van beter dan verwachte bedrijfscijfers stuwden de S&P 500-index gisteravond op Wall Street naar een nieuwe recordstand.” Beleggers moeten het vandaag zonder veel cijfers stellen. De Franse inflatie bleek in januari gedaald. Vanmiddag staan in de VS de producentenprijzen op de rol en het consumentenvertrouwen. De euro/dollar daalde vrijdag naar 1,0764 en de rentes in de VS en Duitsland liepen met 3 basispunten op. Olie werd ruim een half procent goedkoper. Stijgers en dalers Wederom zijn het vanochtend de halfgeleideraandelen die de kop trekken. ASMI won 3,1 procent en Besi zelfs 4,1 procent. Alleen de verzekeraars ASR en NN boekten heel kleine verliezen. In de AMX ging AMG 3,5 procent en Aperam 2,5 procent. OCI en Alfen verloren 1,2 en 3,3 procent. Bij de smallcaps ging Brunel 3,4 procent in het groen. ING verlaagde het koersdoel voor Brunel licht, vanwege de zwakke marktomstandigheden in Duitsland, maar herhaalde het koopadvies. PostNL won 2,1 procent, terwijl Vivoryon 0,7 procent daalde. Het lokaal genoteerde Euronext steeg een procent, na aanvankelijk nog een rode opening. Analisten waren te spreken over de cijfers die de beursuitbater donderdagavond presenteerde. info@abmfn.nl

