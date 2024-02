AEX start handelsdag in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakt zich vrijdag op voor een hogere opening. Futures op de AEX noteerden ongeveer een uur voor de beursgong 0,6 procent in het groen.

De AEX sloot donderdag tijdens een drukke cijferdag ook al een half procent hoger op 847,59 punten. Daarmee kroop de index weer richting de recordstand van circa 855 punten op maandag.

Ook Wall Street vond donderdag de weg omhoog, en hoofdgraadmeter S&P 500 sloot met een winst van 0,6 procent op een all time high.

Daarmee zijn beleggers bekomen van de schik van dinsdag, toen een flink tegenvallend Amerikaans inflatiecijfer de aandelenmarkten onder druk zette.

Analist Adam Turnquist van LPL Financial zag echter ook een positieve kant aan het cijfer.

"De marktverwachtingen en de projecties van de Federal Reserve zijn nu beter op elkaar afgestemd, waardoor een bron van volatiliteit is weggenomen. Bovendien zijn beter dan verwachte macro-economische cijfers een drijvende kracht geweest achter de herprijzing van de renteverlagingen door de markt, waardoor de kans op een harde landing is verkleind", aldus Turnquist.

De Nikkei index in Tokio won vanochtend krap een procent op 38.490 punten. Eerder vandaag noteerde de Japanse hoofdindex op 38.865 punten. Hiermee stond de index minder dan 100 punten onder zijn hoogste stand ooit, neergezet op 29 december 1989.

Eén van de redenen voor de opmars van Japanse aandelen in de afgelopen weken, is de zwakke yen, die dit jaar circa 7 procent aan waarde verloor ten opzichte van de dollar, waardoor de concurrentiepositie van Japanse ondernemingen verbetert.

De beurs in Hongkong is vanochtend koploper in Azië met een stijging van 2,5 procent. In China zijn de beurzen nog altijd gesloten.

De Amerikaanse olie-future noteerde vanochtend vrijwel onveranderd, na een stijging van bijna twee procent naar 78,03 dollar per vat donderdagavond in New York.

De bedrijfsagenda is vandaag vrijwel leeg. Op het macro-economische vlak zal de aandacht vooral uitgaan naar de vrijgave om half drie van de producentenprijzen in de VS.

Bedrijfsnieuws

Euronext boekte afgelopen kwartaal een omzet van 374,1 miljoen euro, waar de analistenconsensus rekende op 370 miljoen euro. "In 2023 bereikte Euronext een recordomzet en -inkomsten van bijna 1,5 miljard euro", zei topman Stéphane Boujnah. Euronext zal over 2023 een dividend uitkeren van 2,48 euro per aandeel, een stijging van krap 12 procent ten opzichte van de uitkering over 2022.

Jefferies verhoogde het koersdoel voor DSM-Firmenich van 116,00 naar 124,00 euro met een herhaling van het koopadvies. De bank is goed te spreken over de aangekondigde afsplitsing van Animal Nutrition & Health. En Berenberg verhoogde het koersdoel voor DSM-Firmenich vanochtend van 110,00 naar 120,00 euro met handhaving van het koopadvies.

Galapagos presenteert tijdens de European Society for Blood and Marrow Transplantation-European Hematology Association bijeenkomst deze dagen in Valencia voorlopige data van de EUPLAGIA-1 fase 1/2 studie bij patiënten met recidief/refractaire chronische lymfocytaire leukemie.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg donderdag 0,6 procent op 5.029,73 punten, de Dow Jones index won 0,9 procent op 38.773,12 punten en de Nasdaq sloot 0,3 procent hoger op 15.906,17 punten.