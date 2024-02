Nikkei index dichtbij all time high uit 1989 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen noteerden vrijdagochtend eensgezind in het groen, met als koploper de beurs in Hongkong met een stijging van 2,5 procent. De Nikkei index in Tokio won daarnaast krap een procent op 38.490 punten. Eerder vandaag noteerde de Japanse hoofdindex op 38.865 punten. Hiemee stond de index minder dan 100 punten onder zijn hoogste stand ooit, neergezet op 29 december 1989. In die periode kende Japan een gigantische vastgoedbubbel en Japanse ondernemingen, zoals Toyota, Panasonic en Sony domineerden het wereldtoneel. Japanse aandelen waren destijds goed voor bijna de helft van de wereldwijde marktkapitalisatie. Eén van de redenen voor de opmars van Japanse aandelen in de afgelopen weken, is de zwakke yen, die dit jaar circa 7 procent aan waarde verloor ten opzichte van de dollar, waardoor de concurrentiepositie van Japanse ondernemingen verbetert. De Amerikaanse olie-future noteerde vanochtend vrijwel onveranderd, na een stijging van bijna twee procent naar 78,03 dollar per vat donderdagavond in New York. De Europese beurzen maken zich op een hogere opening na een recordslot van hoofdgraadmeter S&P 500 op Wall Street donderdagavond. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.