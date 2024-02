Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet, na een nieuw record voor de S&P en stevige koerswinsten in Azië.

IG voorziet een openingswinst van 61 punten voor de Duitse DAX en een plus van 42 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 51 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag hoger geëindigd, met een nieuwe all time high voor de Duitse DAX.

"De stieren wezen op het feit dat de inflatiecijfers [van dinsdag] eenvoudigweg een excuus gaven om wat winsten te pakken na de recente rally, terwijl het traject van een dalende inflatie intact blijft. Het huidige cijferseizoen is daarnaast veel sterker dan verwacht", zeiden analisten van Interactive Investor.

Analisten van Bank of America denken wel dat Amerikaanse aandelen nog altijd de beste kansen bieden, maar ook in Europa zien zij kansen."Voor Europese aandelen is het analistenteam voorzichtiger", aldus Bank of America. Vooral de eerste jaarhelft belooft lastig te worden, maar in de tweede helft klaart de lucht op, denken de analisten.

Bij JPMorgan Asset Management verkiezen ze ook Amerikaanse aandelen boven Europese aandelen. Vincent Juvyns van JPM denkt dat hoogrentende obligaties een goed alternatief zijn voor Europese beleggers met hoogtevrees. Ook voor spaarders die bang zijn hun kans te hebben gemist, is dit een alternatief.

De handelsdag begon donderdag positief nadat er aangename wind uit Azië kwam overwaaien, met de Japanse beurs als grootste uitschieter. Dit terwijl de Japanse economie in het vierde kwartaal in een recessie is beland. Analisten van ING schreven dit vooral toe aan een zwakke binnenlandse vraag.

Ook het VK is afgelopen kwartaal in een recessie beland. Op kwartaalbasis kromp de Britse economie met 0,3 procent, na een krimp van 0,1 procent in het derde kwartaal. Echter, de industriële productie in het Verenigd Koninkrijk is in december voor de tweede maand op rij gestegen, waar een daling was voorzien. Volgens ING verbeteren de groeivooruitzichten in het VK.

De export in de eurozone is in december flink gedaald, terwijl de import nog harder daalde.

Bedrijfsnieuws

In de DAX deed koploper Commerzbank goede zaken, met een winst van 5,5 procent nadat de bank een hogere winst rapporteerde over het afgelopen kwartaal, vooral dankzij de hogere rentes. Analisten wezen wel op de enigszins conservatieve outlook.

Vastgoedbedrijf Vonovia won bijna 3 procent. Sectorgenoot Unibail-Rodamco-Westfield steeg ruim 2 procent in Parijs.

Verder deden autofabrikanten goede zaken in Frankfurt en waren er qua verliezers geen enorm grote uitschieters. Alleen Siemens Energy daalde ruim anderhalf procent.

In de CAC 40 ging Renault aan kop met een winst van 6,5 procent en steeg Stellantis bijna 6 procent. Renault kwam met beter dan verwachte cijfers en verhoogde het dividend. Sectorgenoot Stellantis heeft in 2023 de omzet flink zien stijgen, terwijl de winst op peil bleef.

Luxemerken als L'Oreal, Kering, Hermes en LVMH zaten ook in de lift. Airbus leverde rond een procent in na het openen van de boeken.

Orange steeg meer dan een procent in Parijs na solide resultaten en een geruststellende outlook.

In Amsterdam viel DSM-Firmenich op. Het aandeel steeg ruim 11 procent na cijfers en de bekendmaking van het bedrijf dat het zijn divisie Animal Nutrition & Health af zal splitsen.

Euro STOXX 50 4.743,17 (+0,7%)

STOXX Europe 600 488,54 (+0,3%)

DAX 17.046,69 (+0,6%)

CAC 40 7.743,42 (+0,9%)

FTSE 100 7.597,53 (+0,4%)

SMI 11.284,18 (+0,6%)

AEX 847,59 (+0,5%)

BEL 20 3.694,38 (+0,8%)

FTSE MIB 31.694,44 (+1,2%)

IBEX 35 9.927,30 (+0,1%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat vrijdag een rode opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag hoger geëindigd, met een nieuw record voor de S&P 500.

Wall Street wist woensdag al te herstellen van de dip een dag eerder, toen Amerikaanse inflatiecijfers tegenvielen en de tienjaarsrente steeg naar 4,27 procent. Donderdag noteerde de rente op 4,23 procent, op weekbasis wel een stijging van circa 8 basispunten.

"Na de tegenvallende Amerikaanse inflatiecijfers van dinsdag en de heftige koersreacties op Wall Street, kwamen beleggers alweer snel bij hun positieven. Eén licht tegenvallend cijfer betekent natuurlijk niet het einde van de trend van dalende inflatie", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

Vrijdag verschijnen de Amerikaanse producentenprijzen over de maand januari, met een verwachte stijging van 0,1 procent op maandbasis. Ook de kernprijzen zijn vermoedelijk met 0,1 procent gestegen. In december was nog sprake van een daling van de producentenprijzen met 0,1 procent. De kerninflatie kwam toen op maandbasis uit op 0,2 procent.

Beleggers konden donderdag aan de slag met een reeks macrodata uit de Verenigde Staten, waaronder de detailhandelsverkopen en industriële productie in januari en de wekelijkse steunaanvragen.

De detailhandelsverkopen daalden vorige maand met 0,8 procent, waar economen rekenden op een afname met 0,3 procent.

James Knightley van ING wees op de spaartegoeden die Amerikanen tijdens de coronapandemie hebben opgebouwd en die opraken en daardoor steeds minder de economie ondersteunen.

Dit betekent dat de groei van de consumentenbestedingen zal moeten worden aangedreven door de inkomens en als de inflatie nog steeds hoog is, "zal de koopkracht misschien niet veel groeien", volgens de econoom.

De industriële productie in de VS daalde in januari met 0,1 procent, waar een stijging van 0,2 procent werd voorzien en ook de productiecijfers voor december werden neerwaarts bijgesteld.

Tegelijk waren er vooruitblikkende cijfers die juist wezen op economisch herstel. Een index voor de bedrijvigheid in de regio Philadelphia liet herstel zien in februari tot een niveau dat weer wijst op groei. Dat is voor het eerst sinds mei 2022.

Ook de Empire State-index voor de regio New York verbeterde sterk, van 43,7 negatief in januari naar een min van 2,4 in februari. Er werd gerekend op een verbetering tot 13,7 negatief.

Verder bleek het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering te zijn gedaald, waar een min of meer stabiel niveau was verwacht. De steunaanvragen "wijzen nog steeds op een afkoelende, maar niet instortende arbeidsmarkt", aldus ING.

Het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers is in februari verbeterd van 44 naar 48 en daarmee zijn de verkoopomstandigheden weer bijna positief. De bedrijfsvoorraden stegen in december conform de verwachting.

WTI-olie werd bijna 2 procent duurder op circa 78 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

Cisco Systems boekte beter dan verwachte winstcijfers, maar de vooruitblik naar het nieuwe kwartaal viel tegen. Het bedrijf stuurt 5 procent van het personeel de laan uit. Het aandeel sloot donderdag 2,5 procent lager.

Deere & Co verlaagde zijn winstverwachting voor het boekjaar, omdat boeren aarzelen met de aanschaf van grote landbouwmachines, nu ze meer rente moeten betalen op leningen en de gewasprijzen dalen. Het aandeel verloor ruim 5 procent.

Albemarle heeft zijn omzet met 10 procent zien dalen als gevolg van lagere prijzen voor lithium. Het aandeel steeg toch meer dan 2,5 procent.

Cloud computingbedrijf Fastly ging onderuit na een teleurstellende omzet en dito vooruitzichten. Het aandeel daalde donderdag liefst 31 procent.

De koers van JFrog steeg juist 28 procent nadat het softwarebedrijf zei dit jaar een omzetgroei van 21 tot 22 procent te voorzien.

TripAdvisor boekte winst en het aandeel van de boekingssite noteerde ruim 9 procent hoger.

Doordash steeg ruim 5 procent in aanloop naar de kwartaalcijfers, donderdag nabeurs. In de nabeurshandel verloor het aandeel echter 9 procent. Het verlies nam in het vierde kwartaal weliswaar af, maar minder dan de markt had gehoopt.

Aandelen van de kleine AI-bedrijven SoundHound AI en Nano-X Imaging schoten donderdag tientallen procenten omhoog nadat chipgigant Nvidia bekendmaakte dat het een belang heeft genomen in beide bedrijven. Nvidia bezit sinds 2023 ongeveer 1,7 miljoen aandelen Soundhound, een bedrijf gespecialiseerd in spraakgestuurde kunstmatige intelligentie, bleek uit een belangenmelding. Uit dezelfde melding werd ook duidelijk dat Nvidia sinds eind december 59.632 aandelen in handen had van het Israelische Nano-X, dat zich bezighoudt met medische beeldvorming. Aandelen Nvidia daalden donderdag circa 2 procent.

S&P 500 index 5.029,73 (+0,6%)

Dow Jones index 38.773,12 (+0,9%)

Nasdaq Composite 15.906,17 (+0,3%)

AZIE

In Azië is de Japanse beurs op weg naar een nieuwe all time high.

De Chinese beurzen op het vasteland zijn deze week gesloten vanwege de viering van Chinees Nieuwjaar.

Nikkei 225 38.569,02 (+1,1%)

Shanghai Composite 2.865,90 (slotstand 8 feb)

Hang Seng 16.357,54 (+2,6%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0759. Donderdagavond noteerde het muntpaar op 1,0773.

USD/JPY Yen 150,23

EUR/USD Euro 1,0759

EUR/JPY Yen 161,63

