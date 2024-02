Coinbase verslaat verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Coinbase heeft in het vierde kwartaal van 2023 winst behaald en wist ook de marktverwachtingen te verslaan. Dit bleek donderdag uit de resultaten van het Amerikaanse cryptoplatform. In de verslagperiode kwam er een winst van 1,04 dollar per aandeel in de boeken, tegenover een verlies van 2,46 dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Daarmee kwam er een einde aan zeven opeenvolgende kwartalen waarin Coinbase in de rode cijfers dook. De omzet steeg op jaarbasis met 51 procent naar bijna 954 miljoen dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op een winst per aandeel van 0,02 dollar en een omzet van 826 miljoen dollar. De omzet uit consumententransacties steeg in het vierde kwartaal met 60 procent op jaarbasis naar circa 493 miljoen dollar, van 275 miljoen dollar in het derde kwartaal. De opbrengsten uit abonnementen en diensten liepen op jaarbasis met ruim 30 procent op naar 375,4 miljoen dollar. Voor het lopende eerste kwartaal rekent Coinbase op een omzet in dit segment van 410 tot 480 miljoen dollar. Het aandeel Coinbase steeg donderdag in de nabeurshandel ruim 12 procent. Bron: ABM Financial News

