Maaltijdbezorger Doordash stelt teleur

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DoorDash heeft in het vierde kwartaal van 2023 een hogere omzet en bruto orderwaarde geboekt, maar het verlies, dat weliswaar slonk op jaarbasis, bleek groter dan verwacht. Dit werd donderdagavond duidelijk bij de kwartaalcijfers van de Amerikaanse maaltijdbezorger. In het afgelopen kwartaal ontving DoorDash 574 miljoen orders, een stijging van 23 procent op jaarbasis. De bruto orderwaarde kwam op jaarbasis 22 procent hoger uit op 17,6 miljard dollar. Hier gingen analisten volgens FactSet uit van 17,3 miljard dollar. De aangepaste EBITDA bedroeg afgelopen kwartaal 363 miljoen dollar. In het vierde kwartaal van 2022 kwam het aangepaste resultaat nog uit op 117 miljoen dollar. DoorDash rekende voor het vierde kwartaal op een bruto orderwaarde van 17 miljard tot 17,4 miljard dollar en een aangepaste EBITDA van 320 tot 380 miljoen dollar. De omzet steeg op jaarbasis van 1,8 miljard naar 2,3 miljard dollar, waar analisten 2,25 miljard dollar voorspelden. Onder de streep bleef een verlies van 156 miljoen dollar over, tegen een verlies van 642 miljoen dollar in het vierde kwartaal van 2022. De markt rekende op een veel kleiner verlies van 62,6 miljoen dollar. Verder meldde DoorDash een operationele kasstroom van 485 miljoen dollar en een vrije kasstroom van 398 miljoen dollar. Outlook DoorDash rekent voor het lopende kwartaal op een bruto orderwaarde van 18,5 tot 18,9 miljard dollar en een aangepaste EBITDA van 320 tot 380 miljoen dollar. De markt verwacht een bruto orderwaarde van 18,6 miljard dollar. Voor heel 2024 gaat de maaltijdbezorger uit van een bruto orderwaarde van 74 tot 78 miljard dollar en een aangepaste EBITDA van 1,5 tot 1,9 miljard dollar. DoorDash verloor donderdag in de nabeurshandel op Wall Street circa 9 procent. In de reguliere handel steeg het aandeel ruim 5 procent. Bron: ABM Financial News

