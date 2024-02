Olieprijzen stijgen weer Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn donderdag weer gestegen. Bij een settlement van 78,03 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,8 procent duurder. De prijs voor een vat Brent steeg licht. De prijs voor een vat ruwe olie daalde woensdag nadat uit de meest recente data van de EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week met 12 miljoen vaten zijn gestegen. Maar "zonder doorbraak in de staakt-het-vuren gesprekken in het Midden-Oosten en met twee OPEC+ leden - Kazachstan en Irak - die zeiden dat ze elke overproductie boven de overeengekomen vrijwillige productieverlaging zullen aanpakken, zullen eventuele dalingen waarschijnlijk beperkt blijven," zei beleggingsstrateeg Charalampos Pissouros van XM. De olieprijzen "blijven erg volatiel en de onverwachte en de aanzienlijke voorraadopbouw van vorige week", die woensdag werd gerapporteerd door het Amerikaanse energieministerie, heeft daar nog eens extra aan bijgedragen, volgens Craig Erlam van OANDA. "Er is enorme onzekerheid rond het Midden-Oosten, de economie en de rentetarieven die deze grote bewegingen veroorzaken", volgens de marktanalist. En hoewel er de laatste tijd een "meer een opwaartse tendens" zichtbaar is in de beweging van de olieprijzen, vormt dit nog geen probleem voor de inflatie, aldus Erlam. Het Internationaal Energieagentschap liet donderdag zijn verwachting voor de groei van de vraag naar olie in 2024 ongewijzigd op 1,2 miljoen vaten per dag, een daling ten opzichte van 2,3 miljoen vaten per dag in 2023. De totale vraag zal dit jaar naar verwachting gemiddeld 103 miljoen vaten per dag bedragen, volgens het IEA. De stijgende productie van landen buiten de OPEC+ groep draagt eraan bij dat het olieaanbod dit jaar naar verwachting met 1,7 miljoen vaten per dag zal toenemen tot een gemiddelde van 103,8 miljoen vaten per dag, zei het agentschap verder, vergeleken met een eerdere prognose van 103,5 miljoen vaten per dag. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.