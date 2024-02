Beursblik: Jefferies verhoogt koersdoel DSM-Firmenich Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft donderdagavond het koersdoel voor DSM-Firmenich verhoogd van 116,00 naar 124,00 euro met een herhaling van het koopadvies. Dit bleek uit een rapport van analist Chris Counihan. De analist is goed te spreken over de aangekondigde afsplitsing van Animal Nutrition & Health. Dat zal de marge van de resterende activiteiten goed doen, aldus Counihan. Ook wordt de winst veerkrachtiger en het bedrijf minder kapitaalintensief op de middellange termijn. "We denken dat dit de weg effent voor een hogere groei", terwijl DSM-Firmenich nog steeds het goedkoopst is in vergelijking tot sectorgenoten, zei de analist. Het aandeel DSM-Firmenich had na de cijfers van vanochtend de wind flink in de rug en sloot 11,4 procent hoger op 103,70 euro. Bron: ABM Financial News

