Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,7 procent tot 488,54 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 0,6 procent op 17.046,69 punten, wat een nieuwe all time high betekende voor de Duitse beurs. De Franse CAC 40 sloot 0,9 procent in de plus bij een stand van 7.743,42 punten. De Britse FTSE sloot 0,4 procent hoger op 7.597,53 punten.

"De stieren wezen op het feit dat de inflatiecijfers [van dinsdag] eenvoudigweg een excuus gaven om wat winsten te pakken na de recente rally, terwijl het traject van een dalende inflatie intact blijft. Het huidige cijferseizoen is daarnaast veel sterker dan verwacht", zeiden analisten van Interactive Investor.

Analisten van Bank of America denken wel dat Amerikaanse aandelen nog altijd de beste kansen bieden, maar ook in Europa zien zij kansen.

"Voor Europese aandelen is het analistenteam voorzichtiger", aldus Bank of America. Vooral de eerste jaarhelft belooft lastig te worden, maar in de tweede helft klaart de lucht op, denken de analisten.

Bij JPMorgan Asset Management verkiezen ze ook Amerikaanse aandelen boven Europese aandelen. Vincent Juvyns van JPM denkt dat hoogrentende obligaties een goed alternatief zijn voor Europese beleggers met hoogtevrees. Ook voor spaarders die bang zijn hun kans te hebben gemist, is dit een alternatief.

De handelsdag begon donderdag positief nadat er aangename wind uit Azië kwam overwaaien, met de Japanse beurs als grootste uitschieter. Dit terwijl de Japanse economie in het vierde kwartaal in een recessie is beland. Analisten van ING schreven dit vooral toe aan een zwakke binnenlandse vraag.

Ook het VK is afgelopen kwartaal in een recessie beland. Op kwartaalbasis kromp de Britse economie met 0,3 procent, na een krimp van 0,1 procent in het derde kwartaal. Echter, de industriële productie in het Verenigd Koninkrijk is in december voor de tweede maand op rij gestegen, waar een daling was voorzien. Volgens ING verbeteren de groeivooruitzichten in het VK.

De export in de eurozone is in december flink gedaald, terwijl de import nog harder daalde.

De euro/dollar handelde rond het slot op 1,0755. WTI-olie werd circa anderhalf procent duurder op zo'n 78 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

In de DAX deed koploper Commerzbank goede zaken, met een winst van 5,5 procent nadat de bank een hogere winst rapporteerde over het afgelopen kwartaal, vooral dankzij de hogere rentes. Analisten wezen wel op de enigszins conservatieve outlook.

Vastgoedbedrijf Vonovia won bijna 3 procent. Sectorgenoot Unibail-Rodamco-Westfield steeg ruim 2 procent in Parijs.

Verder deden autofabrikanten goede zaken in Frankfurt en waren er qua verliezers geen enorm grote uitschieters. Alleen Siemens Energy daalde ruim anderhalf procent.

In de CAC 40 ging Renault aan kop met een winst van 6,5 procent en steeg Stellantis bijna 6 procent. Renault kwam met beter dan verwachte cijfers en verhoogde het dividend. Sectorgenoot Stellantis heeft in 2023 de omzet flink zien stijgen, terwijl de winst op peil bleef.

Luxemerken als L'Oreal, Kering, Hermes en LVMH zaten ook in de lift. Airbus leverde rond een procent in na het openen van de boeken.

Orange steeg meer dan een procent in Parijs na solide resultaten en een geruststellende outlook.

In Amsterdam viel DSM-Firmenich op. Het aandeel steeg ruim 11 procent na cijfers en de bekendmaking van het bedrijf dat het zijn divisie Animal Nutrition & Health af zal splitsen.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot overwegend hoger, met alleen een kleine min voor de Nasdaq.