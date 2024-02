DSM uitblinker op lichtgroen Damrak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag met winst gesloten, profiterend van de koerswinsten van DSM-Firmenich en BAM. De AEX sloot een half procent hoger op 847,59 punten. Daarmee kruipt de index weer richting de recordstand van circa 855 punten op maandag. Vanochtend werd bekend dat zowel Japan als het VK in een recessie zijn beland. "Een bevestiging van wat we al vermoedden", reageerde Tom Simonts van KBC. "En de bedrijfswinsten houden lekker stand." Niet alleen op het Damrak was het druk, maar ook elders in Europa, waar bijvoorbeeld Commerzbank, Airbus, Renault en Stellantis met cijfers kwamen. Ook hier waren het overwegend groene koersen na de cijfers. Analisten van Bank of America denken dat Amerikaanse aandelen nog altijd de beste kansen bieden, maar ook in Europa zien zij kansen. "Voor Europese aandelen is het analistenteam voorzichtiger", aldus Bank of America. Vooral de eerste jaarhelft belooft lastig te worden, maar in de tweede helft klaart de lucht op, denken de analisten. Specifieke aandelen bieden volgens de bank echter nog altijd een flink opwaarts potentieel. In Nederland ziet de bank kansen in Heineken, Shell, ASML en IMCD. Bij JPMorgan Asset Management verkiezen ze ook Amerikaanse aandelen boven Europese aandelen. Vincent Juvyns van JPM denkt dat hoogrentende obligaties een goed alternatief zijn voor Europese beleggers met hoogtevrees. Ook voor spaarders die bang zijn hun kans te hebben gemist, is dit een alternatief. Klik hier voor: alternatief voor beleggers met hoogtevrees. Uit de VS kwamen vandaag een aantal macrocijfers. De detailhandelsverkopen en de industriële productie daalden, maar de Empire State en de Philadelphia Fed index lieten verbetering zien, net als het vertrouwen onder huizenbouwers. De euro/dollar handelde op 1,0755 en olie werd bijna anderhalf procent duurder op iets minder dan 78 dollar per vat WTI en bijna 83 dollar per vat Brent. Stijgers en dalers In de AEX was DSM-Firmenich de uitblinker met een koerswinst van 11,4 procent. Het fusiebedrijf kwam met cijfers, maar vooral de bekendmaking dat het zijn divisie Animal Nutrition & Health af zal splitsen werd gehoord door de markt. Degroof Petercam verhoogde na de cijfers het koersdoel voor DSM-Firmenich van 110,00 naar 120,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. ING was wat terughoudender, gezien de voorzichtige outlook, maar handhaafde het koopadvies. ABN AMRO gaf de winsten van woensdag een vervolg. De bank won nog eens 1,8 procent na een serie koersdoelverhogingen van onder meer Berenberg, Deutsche Bank en UBS. KPN, dat niet langer America Movil als grootste aandeelhouder heeft, won 2,1 procent en Adyen steeg ook met 2,1 procent, na een koersdoelverhoging van Degroof Petercam. Shell noteerde ex-dividend en UMG verloor 1,8 procent. In de AMX ging AMG aan de leiding met een koerswinst van 4,3 procent. Flow Traders steeg 3,3 procent. Fagron dikte 2,5 procent aan na cijfers. Kepler Cheuvreux oordeelde dat de cijfers van Fagron iets beter waren dan verwacht. Degroof Petercam verhoogde het koersdoel voor Fagron. Alfen, eerder deze week na cijfers nog een uitblinker, verloor vandaag 3,7 procent en was daarmee de enige echte daler in de AMX. Bij de smallcaps ging BAM 18,8 procent hoger na cijfers. Het aandeel steeg na beter dan verwachte cijfers en de aankondiging van een aandeleninkoopprogramma. ING bleek onder de indruk en handhaafde het koopadvies met een koersdoel van 3,30 euro. Sectorgenoot Heijmans profiteerde mee en won 5,5 procent. Renewi sloot 2,3 procent in het groen. CM.com en Fastned waren in de AScX de grootste dalers met verliezen van 1,6 en 2,3 procent. Wall Street De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot overwegend hoger, met alleen een kleine min voor de Nasdaq. Bron: ABM Financial News

