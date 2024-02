Video: alternatief voor beleggers met hoogtevrees Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Europese beleggers beginnen hoogtevrees te krijgen, nadat "aandelenmarkten het bijzonder goed hebben gedaan afgelopen jaar en het goed blijven doen sinds begin dit jaar", aldus beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management. Spaarders lijken juist te vrezen dat ze hun kans gemist hebben, vulde hij aan. Klik hier voor: alternatief voor beleggers met hoogtevrees JPMorgan AM blijft positief ten opzichte van aandelen, maar dan vooral Amerikaanse aandelen. In Europa ziet de bank vooral kansen in hoogrentende obligaties. "Ik denk dat dit voor dit jaar misschien aantrekkelijker is dan Europese aandelen", aldus Juvyns. Hoewel onduidelijk wanneer precies, maar de ECB gaat de rente verlagen, aldus de expert van JPMorgan. De Amerikaanse bank gaat uit van drie verlagingen dit jaar. En dat komt bovenop de aantrekkelijke rendementen voor hoogrentende obligaties, aldus Juvyns. "Kortom, een mooie manier om cash aan het werk te zetten." Bron: ABM Financial News

