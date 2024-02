Licht hogere futures Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een licht hogere opening tegemoet, in afwachting van cijfers over de detailhandel. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd 0,2 procent in het groen. Het cijfer over de detailhandelsverkopen zal het touwtrekken over de eerste renteverlaging van de Federal Reserve niet beslechten, al was het maar omdat het beeld wordt vertroebeld door technische factoren. De hoger dan verwachte inflatiecijfers van dinsdag hebben de verwachting voor de eerste renteverlaging verder de toekomst in geduwd en de aandelenmarkten zijn daar nog niet geheel van hersteld, al moet daarbij worden aangetekend dat ze op recordniveaus stonden. De olieprijs daalde donderdag. WTI-olie voor levering in maart werd 0,8 procent goedkoper op 76,06 dollar per vat en Brent-olie voor april kostte 81,02 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0735. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,0727 op de borden. Bedrijfsnieuws Deere & Co verlaagde zijn winstverwachting voor het boekjaar, omdat boeren aarzelen met de aanschaf van grote landbouwmachines, nu ze meer rente moeten betalen op leningen en de gewasprijzen dalen. Het aandeel daalde voorbeurs 4 procent. Albemarle heeft zijn omzet met 10 procent zien dalen als gevol van lagere prijzen voor lithium. Het aandeel daalde voorbeurs met 4 procent. Cisco Systems boekte beter dan verwachte winstcijfers, maar de vooruitblik naar het nieuwe kwartaal viel tegen. Het bedrijf stuurt 5 procent van het personeel de laan uit. Het aandeel stond voorbeurs ruim 4 procent lager. Fastly ging onderuit na een teleurstellende omzet en dito vooruitzichten. Het aandeel daalde voorbeurs met 18 procent. De koers van JFrog sprong juist 18 procent omhoog, nadat het bedrijf zei dit jaar een omzetgroei van 21 tot 22 procent te voorzien. TripAdvisor boekte winst en het aandeel van de boekingssite noteerde 5 procent hoger. Slotstanden Wall Street sloot woensdag hoger. De S&P 500 index steeg 1,0 procent tot 5.000,62 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent op 38.424,27 punten en de Nasdaq sloot 1,3 procent hoger op 15.859,15 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.