Winstwaarschuwing Deere Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deere & Co heeft donderdag de winstverwachting voor dit boekjaar verlaagd, omdat boeren aarzelen over de aanschaf van grote landbouwmachines vanwege de hoge rentes die zij moeten betalen op leningen in combinatie met dalende gewasprijzen. Daarbij heeft het Amerikaanse ministerie van Landbouw gewaarschuwd voor de sterkste daling van de landbouwinkomsten sinds 2006. De fabrikant verwacht nu een nettowinst voor boekjaar 2024 van 7,50 miljard tot 7,75 miljard dollar. Eerder ging Deere nog uit van 7,75 miljard tot 8,25 miljard dollar. Kwartaalcijfers De omzet van Deere daalde in het eerste kwartaal van boekjaar 2024 met 3,7 procent tot 12,19 miljard dollar. De nettowinst daalde van 1,96 miljard naar 1,75 miljard dollar, ofwel 6,23 dollar per aandeel. In de elektronische handel voorbeurs noteerde het aandeel Deere in New York donderdag 4,2 procent lager. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.