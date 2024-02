Europese beurzen positief gestemd na lawine van bedrijfscijfers

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag rond het middaguur hoger, terwijl beleggers de stroom aan bedrijfscijfers beoordeelden en de Britse groeicijfers voor het vierde kwartaal evalueerden.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,6 procent tot 487,92 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,7 procent op 17.061 punten en de Franse CAC 40 won 0,8 procent op 7.735 punten. De Britse FTSE 100 noteerde fractioneel lager op 7.567 punten.

Door de koersstijgingen zijn de verliezen volgend op een tegenvallend inflatiecijfer in de VS afgelopen dinsdag, nagenoeg weer weggepoetst en noteerde de Europe Stoxx600 weer op de hoogste koers in twaalf maanden.

"De stieren wezen op het feit dat de inflatiecijfers [van dinsdag] eenvoudigweg een excuus gaven om wat winsten te pakken na de recente rally, terwijl het traject van een dalende inflatie intact blijft. Het huidige cijferseizoen is daarnaast veel sterker dan verwacht", zeiden analisten van Interactive Investor.

De dag begon positief nadat er aangename wind uit Azië kwam overwaaien, met de Japanse beurs als grootste uitschieter. Dit terwijl de Japanse economie in een recessie is beland. De Japanse economie bleek in het vierde kwartaal op jaarbasis onverwachts met 0,1 procent te zijn gekrompen, terwijl analisten juist rekenden op een groei van 0,2 procent. "De Japanse economie is teleurstellend genoeg in een technische recessie gekomen", zeiden analisten van ING. Zij schreven dit vooral toe aan een zwakke binnenlandse vraag.

Ook bleek het VK in een recessie te zijn beland. Op kwartaalbasis kromp de economie met 0,3 procent, na een krimp van 0,1 procent in het derde kwartaal. Echter, de industriële productie in het Verenigd Koninkrijk is in december voor de tweede maand op rij gestegen, waar een daling was voorzien.

De olieprijzen kwamen donderdagochtend nauwelijks van hun plaats. Een vat Brent olie noteerde fractioneel hoger op 81,62 dollar.

De rentes daalden wat en de Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 4,23 procent en de Duitse variant op 2,32 procent.

De euro/dollar noteerde licht hoger op 1,0732

Stijgers en dalers

In Parijs steeg Renault met 6,2 procent na de aankondiging van een forse dividendverhoging en het herhalen van de doelstelling voor de operationele marges.

Ook de cijfers van sectorgenoot Stellantis werden beloond. Het aandeel steeg met 4,4 procent. Stellantis heeft in 2023 de omzet flink zien stijgen, terwijl de winst op peil bleef.

Airbus daalde met 0,7 procent. De fabrikant boekte in het vierde kwartaal een hogere omzet en verwacht dit jaar meer vliegtuigen aan klanten te leveren dan in 2023, ook al blijven er problemen in de aanvoerketen bestaan.

Totalenergies was de grootste daler en verloor in Parijs 2,5 procent.

In Frankfurt ging Commerzbank aan kop met een winst van 4,1 procent. De bank rapporteerde een stijging van de nettowinst met 55 procent voor 2023, omdat de hoge rentetarieven de Duitse bankgigant hielpen de beste resultaten in 15 jaar te behalen.

Siemens Energy verloor daarentegen bijna 2 procent

In Amsterdam werd de show gestolen door DSM-Fermenich. Dit aandeel steeg ruim 13 procent na cijfers en de bekendmaking dat het zijn divisie Animal Nutrition & Health af zal splitsen.

In Brussel nam Solvay het voortouw met een koerswinst van 2,6 procent. KBC group verloor daarentegen 1,6 procent.