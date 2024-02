Beursblik: resultaten RELX conform verwachting Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: RELX Plc

(ABM FN-Dow Jones) RELX heeft in 2023 grofweg conform verwachting gepresteerd. Dit oordeelden analisten van UBS donderdag in een rapport. De analisten verwachten geen aanpassingen aan de consensus als gevolg van de resultaten van vanochtend. De resultaten en de outlook, die geen verrassing waren, zullen het aandeel dan ook niet in vuur en vlam zetten, voorzien de analisten. Er zijn wel wat risico's met het oog op de marges, maar die worden gecompenseerd door de waardering van het aandeel. UBS handhaafde het Neutraal advies op RELX met een koersdoel van 25,00 euro. Het aandeel daalde donderdag met 1,2 procent tot 38,56 euro. Bron: ABM Financial News

