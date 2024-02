Valuta: dollar blijft goed overeind Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse dollar blijft goed liggen ondanks de stap terug van de piek van eerder in de week, terwijl ook de rente op lange Amerikaanse staatsleningen iets is gedaald. Dat stelden analisten van UniCredit Research donderdag. De euro/dollar stond op 1,0735, ongewijzigd tegenover woensdagavond. Woensdagochtend dipte de euro tot 1,0700 om weer iets te herstellen. Economische cijfers op de agenda in de VS zijn donderdag de detailhandelsverkopen en cijfers voor de industriële productie. Deze kunnen voor veel grote valutaparen richting geven, denkt UniCredit. Als de Amerikaanse cijfers sterker blijken dan verwacht dan "kan men verwachten dat beleggers de greenback nog intensiever gaan kopen" waardoor de euro/dollar en pond/dollar verder omlaag worden getrokken. Swissquote Bank merkte op dat markten momenteel meer renteverlagingen door de ECB voor dit jaar inprijzen dan voor de Federal Reserve, en dat steunt een sterkere dollar ten opzichte van de euro. "De waardedaling van de euro tegenover de dollar blijft zodoende goed ondersteund door de onderliggende situatie", stelde analist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote. Een meer havikachtige Fed en een sterkere Amerikaanse dollar kunnen en een bodem leggen onder de verkoopgolf in de euro/dollar, voegde de analist daaraan toe. Bron: ABM Financial News

