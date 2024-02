DSM en BAM uitblinkers op groen Damrak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs deed donderdag goede zaken en profiteerde vooral van goede bedrijfscijfers. Rond de klok van half twaalf steeg de AEX met 0,4 procent naar 846,67 punten. Woensdag sloot de AEX nog 0,1 procent hoger op 843,67 punten en daarmee herstelde het Damrak van de schrik van dinsdag over een tegenvallend Amerikaans inflatiecijfer. Dat gold ook voor de Amerikaanse beurzen, waarbij techbeurs Nasdaq woensdagavond het voortouw nam met een stijging van meer dan een procent. Volgens investment manager Simon Wiersma van ING kwamen beleggers bij van de schrik na de iets hoger dan verwachte inflatiecijfers van dinsdag en de rally werd voortgezet door koopjesjagers. Van het uitstel van een renteverlaging door de Fed komt volgens Wiersma geen afstel. Het waren weer eens de techaandelen die het koersherstel aanvoerden met een plus van 1,30 procent voor de Nasdaq-index. Veel beleggers hopen op een correctie om bij te kunnen kopen nu het scenario van een 'zachte landing' van de Amerikaanse economie zich telkens verder ontvouwt, aldus Wiersma. Ook kwam er een positieve wind uit Azië, met de Japanse beurs als grootste uitschieter. Dit terwijl de Japanse economie in een recessie terecht is gekomen. De Japanse economie bleek in het vierde kwartaal op jaarbasis onverwachts met 0,1 procent te zijn gekrompen, terwijl analisten juist rekenden op een groei van 0,2 procent. "De Japanse economie is teleurstellend genoeg in een technische recessie gekomen", zeiden analisten van ING. Zij schreven dit vooral toe aan een zwakke binnenlandse vraag. Ook bleek het VK in een recessie te zijn beland. Op kwartaalbasis kromp de economie met 0,3 procent, waardoor het VK in een technische recessie belandde na een krimp van 0,1 procent in het derde kwartaal. De olieprijzen kwamen donderdagochtend nauwelijks van hun plaats en een vat Brentolie noteerde fractioneel hoger op 81,62 dollar. Dit ondanks dat woensdag uit gegevens bleek dat de Amerikaanse voorraden ruwe olie veel sterker stegen dan verwacht, waardoor zorgen ontstonden over de vraag in de grootste economie ter wereld. De rentes daalden wat en de Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 4,23 procent en de Duitse variant noteerde op 2,32 procent. De euro/dollar noteerde licht hoger op 1,0732 Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen won DSM-Firmenich meer dan 12 procent na cijfers en de bekendmaking dat het zijn divisie Animal Nutrition & Health af zal splitsen. Degroof Petercam heeft na de cijfers het koersdoel voor DSM-Firmenich verhoogd van 110,00 naar 120,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. ING was wat voorzichtiger, gezien de voorzichtige outlook, maar handhaafde het koopadvies op DSM-Firmenich. RELX verloor daarentegen 1,2 procent na cijfers. Shell noteerde onderaan met een daling van 2 procent, vanwege een ex-dividend notering. In de AMX ging Just Eat Takeaway aan kop met 4 procent. Fagron won 1,1 procent, na voorbeurs de jaarcijfers te hebben gepresenteerd. Fagron heeft volgens Degroof Petercam opnieuw de verwachtingen waargemaakt en dit zou het vertrouwen van beleggers verder moeten vergroten. De zakenbank heeft het koersdoel voor Fagron verhoogd van 21,00 naar 23,00 euro met handhaving van het koopadvies. In de AScX gingen de handen op elkaar voor bouwer BAM. Het aandeel steeg 14,5 procent na beter dan verwachte cijfers en de aankondiging van een aandeleninkoopprogramma. Analist Tijs Hollestelle van ING bleek onder de indruk en handhaafde dan ook het koopadvies met een koersdoel van 3,30 euro. Het aandeel Vastned steeg met 0,7 procent na cijfers. Degroof Petercam was te spreken over de cijfers en heeft een Houden advies op Vastned met een koersdoel van 20,00 euro. SIF Holfing droeg de rode lantaarn met een daling van 0,9 procent. info@abmfn.nl Redactie: +31(0)20 26 28 999 Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.