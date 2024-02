Beursblik: petje af voor BAM Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BAM heeft vanochtend een zeer sterke set resultaten bekendgemaakt en de doelstellingen voor de middellangetermijn ook verhoogd. Analist Tijs Hollestelle van ING besloot daarom donderdagochtend in een rapport het koopadvies met een koersdoel van 3,30 euro te handhaven. De aangepaste EBITDA van BAM kwam uit op 304 miljoen euro, wat zijn schatting met maar liefst 18 procent overtrof. Het cijfer was ook 14 procent hoger dan de analistenconsensus. BAM boekte in 2023 een omzet van 6,3 miljard euro, ongeveer 3 procent hoger dan de verwachtingen van ING en de consensus. De aangepaste EBITDA-marge bedroeg 4,9 procent in 2023, tegenover een schatting van ING van 4,2 procent en een consensus van 4,4 procent. Oftewel. “een zeer solide operationele marge, rekening houdend met de uitdagende omstandigheden in de bouwmarkten van Nederland en het VK”. Voor Hollestelle onderstreept dit duidelijk de aanhoudende verbetering van de orderportefeuille van BAM. BAM is van plan om aandeelhouders een dividend van 0,20 euro uit te keren, terwijl ING rekening hield met 0,16 euro en de consensus met 0,17 euro. Een positieve verrassing, aldus de analist. Bovendien kondigde BAM een aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 30 miljoen euro. Dat is gelijk aan ongeveer 4 procent van de huidige uitgegeven aandelen. Met betrekking tot de nieuwe doelstellingen voor 2024-2026 is de analist ook positief. “Al met al een erg sterke update over 2023.” Beleggers reageerden in ieder geval enthousiast en het aandeel steeg donderdagochtend ruim 14 procent. Bron: ABM Financial News

