Beursblik: Deutsche Bank verhoogt koersdoel ABN AMRO Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het koersdoel voor ABN AMRO verhoogd van 14,00 naar 15,00 euro met handhaving van het Houden advies. De voorzieningen voor oninbare leningen waren in het vierde kwartaal iets lager dan verwacht en de netto rentebaten toonden veerkracht, stelde analist Benjamin Goy. Bovendien was de vooruitblik naar 2024 beter dan verwacht en de doelstelling voor het kapitaal lager dan voorzien. Teleurstellend vond Goy de teruggave van kapitaal. Hier voorziet hij wel verbetering waardoor er meer kapitaal naar de aandeelhouders zal vloeien. De verwachting voor de winst per aandeel verhoogde Deutsche Bank met 5 procent voor 2024 en met 10 procent voor 2026. Gezien de waardering op 0,5 keer de boekwaarde is het verwachte rendement op eigen vermogen echter niet meer dan 7,5 procent in 2025, wat lager is dan de 9 tot 10 procent waar ABN AMRO nu op mikt voor 2026. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.