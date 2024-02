Degroof Petercam trekt koersdoel DSM-Firmenich op Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft donderdag het koersdoel voor DSM-Firmenich verhoogd van 110,00 naar 120,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Dit bleek uit een rapport van analist Fernand de Boer. Volgens de analist leverden de cijfers over 2023 niet heel grote verrassingen op. En de afgegeven outlook voor 2024 van een aangepaste EBITDA van minimaal 1,9 miljard euro, is iets lager dan de consensus van 2,0 miljard euro, aldus De Boer. Dit betekent dat de analist slechts kleine aanpassingen aan zijn taxaties zal doen. "Het meest opmerkelijke nieuws is dat DSM-Firmenich aankondigde Animal Nutrition & Health te gaan afsplitsen", zei De Boer. Dat de aandelenkoers op dit nieuws zo sterk steeg, verbaasde de analist niet. "Dit verkleint de blootstelling aan de volatiele vitamine-activiteiten", aldus de analist. Ook wordt het bedrijf zo minder kapitaalintensief. Overigens kwam het nieuws over de afsplitsing volgens Degroof "voor een deel van de markt niet als een verrassing". Het aandeel DSM-Firmenich steeg donderdag met 10,6 procent naar 102,94 euro. Bron: ABM Financial News

