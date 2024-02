DSM en BAM stralen op groen Damrak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag kort na de beursgong 0,7 procent hoger naar 849,16 punten, terwijl de Midkap 0,5 procent won. Onder de hoofdaandelen won DSM-Firmenich meer dan 14 procent na cijfers en de bekendmaking dat het zijn divisie Animal Nutrition & Health af zal splitsen. RELX won daarnaast twee procent na cijfers. Shell noteerde onderaan met een daling van minder dan een procent, vanwege een ex-dividend notering. Daarvoor gecorrigeerd koerste het oliefonds wel in het groen. In de AMX won Fagron twee procent, na voorbeurs de jaarcijfers te hebben gepresenteerd. OCI verloor 1,6 procent. In de AScX gingen de handen op elkaar voor bouwer BAM. Het aandeel steeg 13 procent na beter dan verwachte cijfers en de aankondiging van een aandeleninkoopprogramma. Het aandeel Vastned steeg met 0,7 procent na cijfers. Bron: ABM Financial News

