Stellantis boekt wederom miljardenwinst

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Stellantis heeft in 2023 de omzet flink zien stijgen, terwijl de winst op peil bleef. Dit maakte de fabrikant van onder meer Fiat, Chrysler en Peugeot donderdagochtend bekend. Stellantis, het begin 2021 geformeerde Frans-Italiaans-Amerikaanse fusiebedrijf, rapporteerde een recordomzet over 2023 van 189,5 miljard euro, ten opzichte van 179,6 miljard euro een jaar eerder. 25 analisten die vooraf werden gepolst door FactSet gingen gemiddeld uit van een omzet van 189,8 miljard euro. Het aangepaste bedrijfsresultaat (EBIT) steeg daarnaast op jaarbasis met een procent naar een recordniveau van 24,3 miljard euro. Analisten rekenden op een resultaat van 23,8 miljard euro. De marge kwam uit op 12,8 procent. Dat was wel lager dan de 13,4 procent in 2022. De nettowinst steeg met 11 procent naar 18,6 miljard euro. Stellantis stelde een verhoging van het dividend voor van circa 16 procent naar 1,55 euro per aandeel. Ook kondigde Stellantis een aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 3,0 miljard euro. “De recordresultaten van vandaag zijn het bewijs dat we de nieuwe wereldleider in onze sector zijn geworden”, aldus de Portugese topman Carlos Tavares in een toelichting. Bron: ABM Financial News

