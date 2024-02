AEX start handelsdag in het groen

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakt zich donderdag op voor een hogere opening. Futures op de AEX noteerden ongeveer een uur voor de beursgong 0,5 procent in het groen. Shell noteert vandaag ex-dividend en dat kan op de koersvorming drukken.

Woensdag sloot de AEX nog met 0,1 procent licht hoger op 843,67 punten, waarbij positief ontvangen cijfers van ABN AMRO en Ahold Delhaize werden afgewisseld met een negatief ontvangen cijferrapportage van Heineken.

De AMX zat wel flink in de lift, met dank aan onder meer sterke cijfers van Vopak en Alfen.

Daarmee herstelde het Damrak van de schrik van dinsdag over een tegenvallend Amerikaans inflatiecijfer. Dat gold ook voor de Amerikaanse beurzen, waarbij techbeurs Nasdaq woensdagavond het voortouw nam met een stijging van meer dan een procent.

"De stieren wezen op het feit dat de inflatiecijfers [van dinsdag] eenvoudigweg een excuus gaven om wat winsten te pakken na de recente rally, terwijl het traject van een dalende inflatie intact blijft. Het huidige cijferseizoen is daarnaast veel sterker dan verwacht”, zeiden analisten van Interactive Investor.

De Aziatische beurzen koersten vanochtend overwegend hoger, met de Japanse beurs als meest positieve uitschieter.

De Nikkei index in Tokio won 1,1 procent op 38.105 punten, na een fors verlies woensdag, terwijl ook Hongkong en Sydney in het groen noteerden. Alleen Seoel gaf met een verlies van 0,2 procent licht terrein prijs.

De Japanse economie bleek in het vierde kwartaal op jaarbasis onverwachts met 0,1 procent te zijn gekrompen, terwijl analisten juist rekenden op een groei van 0,2 procent. "De Japanse economie is teleurstellend genoeg in een technische recessie gekomen", zeiden analisten van ING. Zij schreven dit vooral toe aan een zwakke binnenlandse vraag.

De Amerikaanse olie-future noteerde daarnaast vanochtend krap een half procent lager, na al een daling van ruim een anderhalf procent naar 76,64 dollar per vat woensdagavond in New York.

Naast een stroom aan bedrijfscijfers hebben beleggers vandaag ook oog voor de Amerikaanse detailhandelsverkopen, de wekelijkse steunaanvragen in de VS en de Empire State index.

Bedrijfsnieuws

In het afgelopen boekjaar behaalde DSM-Firmenich een 7 procent lagere omzet van 12,3 miljard euro en een aangepaste EBITDA van 1,78 miljard euro. Dit leverde een marge op van 14,4 procent. De aangepaste kernwinst bedroeg 555 miljoen euro, grofweg een halvering van de winst in 2022. DSM-Firmenich haalde zo de eigen outlook en verwacht in 2024 een hogere aangepaste EBITDA. Ook maakte het bedrijf bekend zijn divisie Animal Nutrition & Health af te splitsen.

Fagron heeft in 2023 de omzet conform verwachting flink zien stijgen, waarbij er in iedere regio groei was. Fagron mikt voor heel 2024 op een hoge enkelcijferige autonome omzetgroei en een toename van de winstgevendheid op jaarbasis.

BAM heeft in 2023 beter dan verwacht gepresteerd en wil aandeelhouders belonen met een dividend van 0,20 euro per aandeel en de inkoop van 30 miljoen euro aan eigen aandelen.

Vastned heeft 2023 met verlies afgesloten door een waardedaling van de vastgoedportefeuille, met name in Frankrijk, maar hield het directe resultaat grotendeels op peil en handhaafde het dividend.

Exor haalde 650 miljoen euro op met de uitgifte van obligaties. De obligaties lopen tot 14 februari 2033 en kennen een vaste jaarlijkse coupon van 3,75 procent.

Jefferies verlaagde het koersdoel voor Heineken van 115,00 naar 110,00 euro, bij handhaving van het koopadvies.

Berenberg verhoogde het koersdoel voor ABN AMRO van 14,30 naar 16,10 euro, bij handhaving van het Houden advies.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg woensdag 1,0 procent tot 5.000,62 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent op 38.424,27 punten en de Nasdaq sloot 1,3 procent hoger op 15.859,15 punten.