Flinke omzetgroei Fagron

(ABM FN-Dow Jones) Fagron heeft in 2023 de omzet conform verwachting flink zien stijgen, waarbij er in iedere regio groei was. Dit bleek donderdag uit cijfers van de magistrale bereider.

CEO Rafael Padilla sprak van "zeer sterke resultaten." De groei in de regio EMEA normaliseerde zoals verwacht in de tweede helft van het jaar, terwijl de concurrentiedruk in Latijns-Amerika aanhield. Noord-Amerika bleef volgens de topman "uitstekend" presteren, gedreven door groei bij FSS en Anazao, waar bestaande en nieuwe klanten hun bereiding in toenemende mate uitbesteden en de onderliggende trends in het preventie en levensstijl segment en medicijntekorten aanhouden.

In 2023 steeg de omzet op jaarbasis met 11,6 procent tot 763 miljoen euro, iets meer dan de 760,5 miljoen euro die door de consensus werd voorzien. Het leeuwendeel van de opbrengsten kwam uit Noord-Amerika, waar de stijging 26 procent bedroeg tot 309 miljoen euro.

In de EMEA-regio is de omzet in 2023 gestegen van 276,4 miljoen naar 284,9 miljoen euro, grofweg gelijk aan de consensusverwachtingen. In Latijns-Amerika was er een groei van 4,2 procent tot 169,2 miljoen euro.

Fagron rekende zelf op een jaaromzet van 750 tot 770 miljoen euro in 2023 én een hogere winstgevendheid dan in 2022.

De terugkerende EBITDA verbeterde met 13,9 procent tot bijna 149 miljoen euro tegen een consensusverwachting van 147,5 miljoen euro. De bijhorende marge steeg met 40 basispunten tot 19,5 procent, grofweg gelijk aan de verwachtingen van analisten.

De winst per aandeel steeg met een procent tot 0,97 euro en de vrije kasstroom trok aan van bijna 91 miljoen naar 101,5 miljoen euro.

Fagron wil een dividend voorstellen van 0,30 euro per aandeel.

Outlook

Fagron mikt voor heel 2024 op een hoge enkelcijferige autonome omzetgroei en een toename van de winstgevendheid op jaarbasis. De middellange termijn doelstellingen werden door het bedrijf gehandhaafd.

"We blijven inzetten op onze gedisciplineerde acquisitiestrategie in alle regio’s waarin we actief zijn als onderdeel van de groeistrategie van Fagron", aldus het bedrijf.

Voor 2024 rekenen de analisten gemiddeld op een omzet van 817 miljoen euro. In alle drie de regio’s verwachten zij groei. De REBITDA moet uitkomen op 161,5 miljoen euro, met een marge van 19,8 procent.