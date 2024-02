Aziatische beurzen noteren overwegend hoger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen koersten donderdagochtend overwegend hoger, met de Japanse beurs als meest positieve uitschieter. De Nikkei index in Tokio won 1,1 procent op 38.105 punten, na een fors verlies woensdag, terwijl ook Hongkong en Sydney in het groen noteerden. Alleen Seoel gaf met een verlies van 0,2 procent licht terrein prijs. De Japanse economie bleek in het vierde kwartaal op jaarbasis onverwachts met 0,1 procent te zijn gekrompen, terwijl analisten juist rekenden op een groei van 0,2 procent. "De Japanse economie is teleurstellend genoeg in een technische recessie gekomen", zeiden analisten van ING. Zij schreven dit vooral toe aan een zwakke binnenlandse vraag. De Amerikaanse olie-future noteerde daarnaast vanochtend krap een half procent lager, na al een daling van ruim een anderhalf procent naar 76,64 dollar per vat woensdagavond in New York. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een hogere opening na opnieuw een stroom aan bedrijfscijfers, en een positief slot op Wall Street woensdagavond. Bron: ABM Financial News

