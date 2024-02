Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet. IG voorziet een openingswinst van 49 punten voor de Duitse DAX, een plus van 28 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 26 punten voor de Britse FTSE 100.

De richting van het monetair beleid van centrale banken blijft vooralsnog het belangrijkste voor beleggers. "Centrale banken wachten op meer cijfers om vertrouwen te tanken voor een beleidsverandering, waarbij de Fed extra aandacht besteed aan de inflatie in de dienstensector, de ECB naar de loongroei kijkt en de Bank of Japan naar de uitkomst van de loononderhandelingen met vakbonden", zei Danske Bank.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de economie in de eurozone in het vierde kwartaal op kwartaalbasis stabiel is gebleven. Op jaarbasis steeg de economie in de eurozone in het vierde kwartaal met 0,1 procent. De industriële productie in de eurozone is in december onverwachts gestegen. Op jaarbasis steeg de productie met 1,2 procent en op maandbasis met 2,6 procent.

De consumentenprijzen in het Verenigd Koninkrijk zijn in januari op jaarbasis met 4,0 procent gestegen, terwijl de consumentenprijzen op maandbasis met 0,6 procent terugliepen.

Bedrijfsnieuws

Onder de hoofdfondsen in Amsterdam verloor Heineken 6,4 procent na cijfers. Volgens Jefferies was de update van Heineken in orde, waarbij de outlook voor 2024 voldoet, gezien de omstandigheden. ING sprak echter van de vierde misser op rij van de brouwer en denkt dat de gifbeker nog niet leeg is. Sectorgenoot AB InBev verloor in Brussel 1,7 procent.

ABN AMRO steeg in Amsterdam 6,6 procent, nadat de bank meer winst boekte in het vierde kwartaal. Ook werd een inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van 500 miljoen euro aangekondigd.

In Duitsland ging Rheinmetall aan kop met een winst van 4,6 procent, Adidas steeg 2,6 procent, terwijl Qiagen onderaan bungelde met een verlies van 1,6 procent.

ProSiebenSat.1 kwam met beter dan voorziene winstcijfers over het vierde kwartaal. Het aandeel schoot 11,5 procent omhoog.

Thyssenkrupp verloor 5,6 procent, nadat het de omzet- en winstverwachtingen voor heel het jaar neerwaarts bijstelde. Herstructureringskosten en een lagere vraag drukten op de resultaten in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar.

In Parijs won Capgemini 7,0 procent, terwijl ArcelorMittal 0,8 procent daalde.

Euro STOXX 50 4.709,22 (+0,4%)

STOXX Europe 600 485,24 (+0,5%)

DAX 16.945,48 (+0,4%)

CAC 40 7.677,35 (+0,7%)

FTSE 100 7.568,40 (+0,8%)

SMI 11.213,64 (+0,6%)

AEX 843,67 (+0,1%)

BEL 20 3.665,30 (-0,3%)

FTSE MIB 31.329,38 (+0,6%)

IBEX 35 9.916,60 (-0,1%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag licht hoger, na een groen slot op woensdag.

Daarmee herstelden de Amerikaanse aandelenmarkten van de verliezen van de voorgaande handelssessies, nadat de markt zijn verwachtingen voor renteverlagingen door de Fed terugschroefde.

"Bulls wezen op het feit dat de dalingen [van dinsdag] eenvoudigweg een excuus bieden om wat winsten vast te houden na de recente rally en dat het algemene traject voor de inflatie intact blijft, terwijl het huidig cijferseizoen voor het grootste deel veel gezonder dan verwacht is gebleken", zei Interactive Investor.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 2,3 procent. De marktindex daalde van 210,0 tot 205,1.

De maart-future voor een vat ruwe olie sloot woensdag op de New York Mercantile Exchange 1,23 dollar lager op 76,64 dollar. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week met 12,0 miljoen vaten zijn gestegen.

Donderdag staan er op macro-economisch vlak in de VS een zestal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de detailhandelsverkopen, de wekelijkse steunaanvragen, de Empire State index en de Phildadelphia Fed-index, gevolgd door de industriële productie en het vertrouwen van huizenbouwers later op de dag.

Bedrijfsnieuws

Voorbeurs opende Kraft Heinz de boeken. Het voedingsmiddelenbedrijf voldeed niet aan de omzetverwachting, omdat de volumes in het vierde kwartaal sterker daalden dan de prijzen stegen. Het aandeel daalde circa 5,7 procent.

Lyft noteerde bijna 40,0 procent hoger. Dinsdag nabeurs zorgde Lyft voor een verrassing met een meevallend verlies en de aankondiging van winstgevendheid in het nieuwe jaar. Het aandeel schoot nabeurs omhoog met 52 procent, maar na de publicatie van een correctie op de jaarcijfers door het bedrijf was daar voorbeurs nog maar 20 procent van over.

De aandelen van Airbnb daalden ongeveer 1,4 procent, hoewel het bedrijf aangaf dat er een sterke vraag naar reizen is.

Robinhood Markets steeg ruim 13,0 procent, nadat de handelsapp een verrassende winst over het vierde kwartaal rapporteerde.

De aandelen van Sony in de VS noteerden circa 4,5 procent lager. Het Japanse entertainment- en elektronicabedrijf verhoogde zijn winstvooruitzichten en rapporteerde sterker dan verwachte winsten, deels dankzij de beeldsensor- en muziekactiviteiten.

S&P 500 index 5.000,62 (+1,0%)

Dow Jones index 38.424,27 (+0,4%)

Nasdaq Composite 15.859,15 (+1,3%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag hoger.

Nikkei 225 38.122,70 (+1,1%)

Shanghai Composite 2.865,90 (slotstand 8 feb.)

Hang Seng 15.932,95 (+0,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0727. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0727 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0728 op de borden.

USD/JPY Yen 150,18

EUR/USD Euro 1,0727

EUR/JPY Yen 161,12

MACRO-AGENDA:

00:00 Chinese beurzen gesloten

00:30 Economische groei - Vierde kwartaal (Jap)

06:30 Werkloosheid - Januari (NL)

08:00 Economische groei - Vierde kwartaal (VK)

08:00 Handelsbalans - December (VK)

08:00 Industriële productie - December (VK)

10:00 Maandrapport IEA (Fra)

11:00 Handelsbalans - December (eur)

14:30 Detailhandelsverkopen - Januari (VS)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Empire State index - Februari (VS)

14:30 Philadelphia Fed index - Februari (VS)

15:15 Industriële productie - Januari (VS)

16:00 Vertrouwen huizenbouwers - Februari (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Airbus - Cijfers vierde kwartaal (Fra)

07:00 Commerzbank - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

07:00 Orange - Cijfers vierde kwartaal (Fra)

07:00 Renault - Cijfers vierde kwartaal (Fra)

13:00 Deere - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Doordash - Cijfers vierde kwartaal (VS)