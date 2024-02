Wall Street koerst af op hoger slot

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag hoger met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,4 procent tot 4.974,11 punten, de Dow Jones index won 0,1 procent op 38.304,30 punten en de Nasdaq noteerde 0,7 procent hoger op 15.767,00 punten.

Daarmee herstellen de Amerikaanse aandelenmarkten van de verliezen van de voorgaande handelssessies, nadat de markt zijn verwachtingen voor renteverlagingen door de Fed terugschroefde.

"Bulls wezen op het feit dat de dalingen [van dinsdag] eenvoudigweg een excuus bieden om wat winsten vast te houden na de recente rally en dat het algemene traject voor de inflatie intact blijft, terwijl het huidig cijferseizoen voor het grootste deel veel gezonder dan verwacht is gebleken", zei Interactive Investor.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 2,3 procent. De marktindex daalde van 210,0 tot 205,1.

Olie noteerde woensdag 1,3 procent lager op 76,91 dollar per vat. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week met 12,0 miljoen vaten zijn gestegen.

De euro/dollar noteerde op 1,0727. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0715 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0709 op de borden.

Donderdag staan er op macro-economisch vlak in de VS een zestal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de detailhandelsverkopen, de wekelijkse steunaanvragen, de Empire State index en de Phildadelphia Fed-index, gevolgd door de industriële productie en het vertrouwen van huizenbouwers later op de dag.

Bedrijfsnieuws

Voorbeurs opende Kraft Heinz de boeken. Het voedingsmiddelenbedrijf voldeed niet aan de omzetverwachting, omdat de volumes in het vierde kwartaal sterker daalden dan de prijzen stegen. Het aandeel daalde 5,9 procent.

Lyft noteerde 31,1 procent hoger. Dinsdag nabeurs zorgde Lyft voor een verrassing met een meevallend verlies en de aankondiging van winstgevendheid in het nieuwe jaar. Het aandeel schoot nabeurs omhoog met 52 procent, maar na de publicatie van een correctie op de jaarcijfers door het bedrijf was daar voorbeurs nog maar 20 procent van over.

De aandelen van Airbnb daalden 2,7 procent, hoewel het bedrijf aangaf dat er een sterke vraag naar reizen is.

Robinhood Markets steeg 10,6 procent, nadat de handelsapp een verrassende winst over het vierde kwartaal rapporteerde.

De aandelen van Sony in de VS noteerden 5,4 procent hoger. Het Japanse entertainment- en elektronicabedrijf verhoogde zijn winstvooruitzichten en rapporteerde sterker dan verwachte winsten, deels dankzij de beeldsensor- en muziekactiviteiten.