Europese beurzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,5 procent tot 485,24 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,4 procent op 16.945,48 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,7 procent op 7.677,35 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,8 procent hoger op 7.568,40 punten.

De richting van het monetair beleid van centrale banken blijft vooralsnog het belangrijkste voor beleggers. "Centrale banken wachten op meer cijfers om vertrouwen te tanken voor een beleidsverandering, waarbij de Fed extra aandacht besteed aan de inflatie in de dienstensector, de ECB naar de loongroei kijkt en de Bank of Japan naar de uitkomst van de loononderhandelingen met vakbonden", zei Danske Bank.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de economie in de eurozone in het vierde kwartaal op kwartaalbasis stabiel is gebleven. Op jaarbasis steeg de economie in de eurozone in het vierde kwartaal met 0,1 procent. De industriële productie in de eurozone is in december onverwachts gestegen. Op jaarbasis steeg de productie met 1,2 procent en op maandbasis met 2,6 procent.

De consumentenprijzen in het Verenigd Koninkrijk zijn in januari op jaarbasis met 4,0 procent gestegen, terwijl de consumentenprijzen op maandbasis met 0,6 procent terugliepen.

Olie werd woensdag 0,5 procent goedkoper op 77,48 dollar per vat. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week met 12,0 miljoen vaten zijn gestegen.

De euro/dollar noteerde op 1,0728. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0708 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0709 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Onder de hoofdfondsen in Amsterdam verloor Heineken 6,4 procent na cijfers. Volgens Jefferies was de update van Heineken in orde, waarbij de outlook voor 2024 voldoet, gezien de omstandigheden. ING sprak echter van de vierde misser op rij van de brouwer en denkt dat de gifbeker nog niet leeg is. Sectorgenoot AB InBev verloor in Brussel 1,7 procent.

ABN AMRO steeg in Amsterdam 6,6 procent, nadat de bank meer winst boekte in het vierde kwartaal. Ook werd een inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van 500 miljoen euro aangekondigd.

In Duitsland ging Rheinmetall aan kop met een winst van 4,6 procent, Adidas steeg 2,6 procent, terwijl Qiagen onderaan bungelde met een verlies van 1,6 procent.

ProSiebenSat.1 kwam met beter dan voorziene winstcijfers over het vierde kwartaal. Het aandeel schoot 11,5 procent omhoog.

Thyssenkrupp verloor 5,6 procent, nadat het de omzet- en winstverwachtingen voor heel het jaar neerwaarts bijstelde. Herstructureringskosten en een lagere vraag drukten op de resultaten in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar.

In Parijs won Capgemini 7,0 procent, terwijl ArcelorMittal 0,8 procent daalde.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,4 procent hoger op 4.973,54 punten. De Dow Jones index steeg 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,6 procent in het groen.