ABN en Vopak uitblinkers op lichtgroen Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag licht hoger gesloten, herstellend van de schrik van dinsdag over een tegenvallend Amerikaans inflatiecijfer.

De AEX index steeg met 0,1 procent tot 843,67 punten, met ABN AMRO als positieve uitschieter en Heineken als grote verliezer.

Volgens strateeg Matthew Ryan van Ebury is de kans op een eerste renteverlaging door de Fed in maart "goeddeels dood", na het inflatiecijfer over januari. Ook een verlaging in mei lijkt steeds meer in gevaar te komen. Uit de FedWatch Tool van CME blijkt dat de markt de kans op krap 51 procent schat dat de rentes in juni voor het eerst worden verlaagd.

De aandelenkoersen deden dinsdag een stap terug na het teleurstellende inflatiecijfer. Dinsdagavond beperkte Wall Street de verliezen echter weer en resultaten van Lyft en Robinhood zorgden nabeurs voor een positievere stemming.

Op macro-economisch vlak bleek woensdag dat de consumentenprijzen in het Verenigd Koninkrijk afgelopen maand in een stabiel tempo zijn gestegen. De producentenprijzen daalden met 3,3 procent in januari op jaarbasis, na een daling van 2,1 procent in december.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond 1,0729, waarmee de euro wat herstelde na te zijn gedaald tot 1,0700 woensdagochtend.

De olieprijzen waren min of meer stabiel, op 77,59 dollar voor WTI-olie en 82,82 dollar voor Brent. De Amerikaanse olievoorraden stegen afgelopen week fors, met 12 miljoen vaten.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen verloor Heineken 6,4 procent. Jefferies noemde de kwartaalupdate in orde en vond dat de outlook voor 2024 niet verrassend, gezien de omstandigheden. Heineken ziet de operationele winst dit jaar autonoom stijgen met een "laag tot hoog enkelcijferig" percentage. ING sprak echter van de vierde misser op rij van de brouwer en denkt dat de gifbeker nog niet leeg is.

ABN AMRO steeg juist 6,6 procent, nadat de bank meer winst boekte in het vierde kwartaal. Ook start de bank een inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van 500 miljoen euro. De Nederlandse staat verkoopt daarvoor 200 miljoen euro aan stukken aan ABN AMRO, om te voorkomen dat het belang van de overheid, dat gestaag wordt afgebouwd, door de aandeleninkoop weer stijgt.

Ahold Delhaize schreef 2,7 procent bij. Het vierde kwartaal viel mee, oordeelde Jefferies.

Adyen won 0,2 procent, nadat Goldman Sachs het koersdoel verhoogde van 1.600 naar 2.000 euro. De analisten denken dat de markt onderschat hoe zeer Adyen in een 'sweet spot' zit met sterke groei dankzij grote nieuwe klanten en hogere marges door lagere investeringen in nieuw personeel.

In de AMX schoot de koers van Vopak met 9,5 procent omhoog. Het tankopslagbedrijf heeft een prima jaar achter de rug en zag de omzet en winst stijgen. Het bedrijf gaat voor 300 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen. Het inkoopprogramma compenseert voor de voorzichtige outlook, volgens Jefferies.

Alfen sloot zelfs 10,5 procent hoger na de jaarcijfers dinsdag nabeurs, die toch overtuigden, na aanvankelijke twijfels en een openingsverlies van 4 procent. De jaarcijfers wezen op meer margedruk bij de oplaadpalen in het tweede halfjaar, stelde Jefferies in een eerste reactie en Degroof Petercam haalde het aandeel van zijn kooplijst. CEO Roeleman benadrukte tegen ABM Financial News dat de transitie naar elektrisch rijden gewoon blijft doorgaan en wees op de doorbraak bij de energie-opslagsystemen afgelopen jaar.

OCI sloot 0,3 procent hoger in de AMX. De resultaten die OCI presenteerden, schoten volgens Jefferies tekort. Maar Degroof Petercam was te spreken over de aandeelhoudersbeloning die in het vooruitzicht werd gesteld. Degroof verhoogde het koersdoel. Grootaandeelhouder Nassef Sawiris sluit meer desinvesteringen niet uit en denkt zelfs dat alle activiteiten kunnen worden verkocht, als er goede kopers zijn. "Wij zijn bouwers, geen houders", aldus Sawiris tegen de Financial Times.

Vivoryon blonk uit onder de smallcaps met een koerswinst van 6,9 procent.

Staalbedrijf Aperam sloot 2,0 procent lager en ArcelorMittal 0,8 procent. De koersstijging van de dollar na de tegenvallende inflatiecijfers dinsdag zette volgens marktcommentatoren de producenten van ruwe grondstoffen onder druk.

Tussenstanden Wall Street

De S&P500 index steeg 0,3 procent rond sluitingstijd in Europa.