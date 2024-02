Wall Street maakt zich klaar voor hogere opening

(ABM FN-Dow Jones)De aandelenfutures in New York stonden woensdag een half uur voor de opening hoger en trachten hiermee een herstel in te zetten na de flinke koersdalingen van dinsdag als gevolg van de tegenvallende inflatiecijfers in de VS.

Futures voor de Dow Jones Industrial Average stegen 0,3 procent, De S&P 500-futures konden 0,5 procent bijschrijven, terwijl de Nasdaq 100-futures 0,6 procent hoger noteerden.

De koersen zakten dinsdag, nadat bleek dat de consumentenprijzen in januari waren gestegen, waardoor de inflatie op jaarbasis maar mondjesmaat daalde, van 3,4 procent in december tot 3,1 procent afgelopen maand. Er werd gerekend op een snellere daling tot 2,9 procent.

Dit betekent dat de verhoopte renteverlagingen van de Federal Reserve waarschijnlijk langer op zich laten wachten. Inmiddels gaat de markt niet langer uit van een eerste verlaging in mei, maar in juni.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg direct na de inflatiecijfers met 10 basispunten tot 4,27 procent. "De markt moet meer geduld hebben voor een renteverlaging door de Fed", zei marktanalist Philip Marey van Rabobank tegen ABM Financial News.

Investment manager Simon Wiersma vond het niet vreemd dat het inflatiecijfer wat hoger dan verwacht uitviel, gezien dat wel te verwachten is bij een sterk draaiende economie. Volgens Wiersma houdt dit in dat de kans dat de Fed de beleidsrente op korte termijn zal verlagen afneemt en dat de rentes wat langer hoog blijven. "Geen goed nieuws voor obligatiebeleggers die in de afgelopen maanden geanticipeerd hadden op een snelle renteverlaging door de Fed", aldus de expert van ING.

ING verwacht ook niet dat de uiteindelijke inflatie in de VS in een rechte lijn zal dalen. Dit betekent echter niet dat de inflatietrend na de cijfers van januari is gebroken. Volgens de meest actuele data bedraagt de inflatie in de VS op dit moment 1,39 procent op jaarbasis, veel lager dan de officiële cijfers, en de trend daalt, aldus Wiersma. "De definitieve maandelijkse cijfers kunnen dus best weer wat omlaag komen en we verwachten een eerste renteverlaging door de Fed in mei. Verder kunnen winstverwachtingen van analisten verder omhoog worden geschroefd nu een recessie op korte termijn niet waarschijnlijk is een 'zachte landing' van de Amerikaanse economie ons basisscenario is, aldus Wiersma.

Verder bleken de wekelijkse hypotheekaanvragen te zijn gedaald met 2,3 procent en later vandaag staan nog de olievoorraden op de agenda.

De prijs van en vat WTI-olie noteerde 0,4 procent hoger 78,17, nadat een Amerikaanse industriegroep (API) rapporteerde dat de voorraden van ruwe olie vorige week harder gestegen is dan verwacht en omdat beleggers hun verwachtingen voor renteverlagingen door de VS temperden.

De tienjaarsrente in de VS noteerde op 4,30 procent en daalde daarmee licht , na de flinke koerssprong van gisteren. De euro/dollar noteerde fractioneel hoger op 1,0713.

Bedrijfsnieuws

Voorbeurs opende Kraft Heinz de boeken. Het voedingsmiddelenbedrijf voldeed niet aan de omzetverwachting, omdat de volumes in het vierde kwartaal sterker daalden dan de prijzen stegen. Het aandeel zal naar verwachting 3 procent lager openen.

Nabeurs zorgde Lyft voor een verrassing met een meevallend verlies en de aankondiging van winstgevendheid in het nieuwe jaar. Het aandeel schoot nabeurs omhoog met 52 procent, maar na de publicatie van een correctie op de jaarcijfers door het bedrijf was daar nog 20 procent van over.

De aandelen van Airbnb daalden ruim 4 procent, hoewel het bedrijf aangaf dat er een sterke vraag naar reizen is.

Robinhood Markets noteerde voorbeurs ruim 15 procent hoger, nadat de handelsapp een verrassende winst over het vierde kwartaal rapporteerde.

De aandelen van Sony in de VS noteerden ruim 1 procent hoger. Het Japanse entertainment- en elektronicabedrijf verhoogde zijn winstvooruitzichten en rapporteerde sterker dan verwachte winsten, deels dankzij de beeldsensor- en muziekactiviteiten.

Slotstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag lager gesloten. De S&P500-index daalde 1,4 procent tot 4.953,17 punten, nadat eerder de daling was opgelopen tot bijna 2 procent. de Dow Jones-index verloor 1,3 procent tot 38.272,75 punten en technologiebeurs Nasdaq leverde 1,8 procent in tot 15.655,60 punten.

