Kraft Heinz meldt volumedaling

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Kraft Heinz stond woensdag voorbeurs lager, nadat het voedingsmiddelenbedrijf niet voldeed aan de omzetverwachting, omdat de volumes in het vierde kwartaal sterker daalden dan de prijzen stegen. Het Amerikaanse bedrijf, dat onder andere Heinz Ketchup, Jell-O en Kool-Aid verkoopt, meldde een omzetdaling van 7 procent tot 6,86 miljard dollar in het kwartaal. Dat was onder de consensusverwachting van 6,99 miljard dollar, volgens FactSet. De omzet daalde vooral in Noord-Amerika, met 9,1 procent. De omzet in het buitenland steeg juist een fractie, met 0,2 procent. De prijzen werden door Kraft Heinz met 3,7 procentpunt verhoogd, om de impact van inflatie op de inkoopkosten op te vangen. Maar de volumes en mix daalden met 4,4 procentpunt. Daarbij kwam een vermindering van overheidssteun voor de hogere kosten van voeding. De nettowinst daalde van 890 miljoen naar 757 miljoen dollar, of van 0,72 naar 0,61 dollar per aandeel. De aangepaste winst per aandeel, exclusief bijzondere posten, was met 0,78 dollar iets hoger dan de consensusverwachting van 0,77 dollar. De kosten van verkochte goederen daalde met 9,4 procent. Omdat de inkoopprijzen harder daalden dan de omzet, steeg de marge van 32,0 naar 33,8 procent. "De sector voelde tegenwind die werd aangejaagd door aanhoudende druk in de consumentenmarkt", zei CEO Carlos Abrams-Rivera. "Vooruitkijkend verwachten we dat een deel van die druk zal wegvallen, vooral omdat de verminderde overheidssteun dan geen rol meer speelt." De volumes zullen in de tweede helft van het jaar weer aantrekken, aldus Kraft Heinz, dat rekent op een aangepaste winst van 3,01 tot 3,07 dollar per aandeel, conform de analistenconsensus die op 3,04 dollar staat. Het aandeel Kraft Heinz daalde 1,3 procent in de handel voorbeurs. Bron: ABM Financial News

