Europese beurzen nipt in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag rond het middaguur licht hoger.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,4 procent tot 484,64 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,2 procent op 16.920,92 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,4 procent op 7.657,34 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,8 procent hoger op 7.575,00 punten.

De Europese beurzen hervonden de weg omhoog, na de verliezen op dinsdag. Britse inflatiecijfers lieten een stabiel beeld zien, waardoor de zorgen over een toename van de inflatie afnamen.

"In een week waarin Britse arbeidscijfers en Amerikaanse inflatiecijfers hoger uitvielen dan verwacht, kunnen de laatste cijfers over de consumentenprijzen in het Verenigd Koninkrijk voor wat steun in de markten zorgen", aldus analisten van JP Morgan Private Bank.

De consumentenprijzen in het Verenigd Koninkrijk stegen afgelopen maand in een stabiel tempo. De producentenprijzen daalden wel met 3,3 procent in januari op jaarbasis, na een daling van 2,1 procent in december.

De daling van de Amerikaanse inflatie viel gisteren nog tegen.

"We verwachten niet dat een eerste renteverlaging door de Federal Reserve er voor halverwege dit jaar komt, maar dergelijke cijfers laten wel zien welke kant het vermoedelijk op kan gaan met het rentebeleid van centrale banken", aldus JP Morgan.

"De kans dat de Amerikaanse centrale bank de beleidsrente op korte termijn zal verlagen neemt af en de rentes blijven wat langer hoog", concludeerde investment manager Simon Wiersma van ING woensdag. "Hogere rentes betekenen dat waarderingen van risicovolle beleggingen, waaronder aandelen, even wat onder druk kunnen komen. Zeker na de rally in de afgelopen drie maanden."

Uit de FedWatch Tool van CME blijkt dat de markt de kans op krap 51 procent schat dat de rentes in juni worden verlaagd.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0700. De olieprijzen stegen licht.

Bedrijfsnieuws

Onder de hoofdfondsen in Amsterdam verloor Heineken 5,1 procent na cijfers. Volgens Jefferies was de update van Heineken in orde, waarbij de outlook voor 2024 voldoet, gezien de omstandigheden. Heineken zei voor dit jaar te rekenen op een autonome stijging van de operationele winst met een "laag tot hoog enkelcijferig" percentage. Volgens de analist rekende de markt ook op een voorzichtige outlook, "dus dit zal niet verrassen". ING sprak echter van de vierde misser op rij van de brouwer en denkt dat de gifbeker nog niet leeg is. Sectorgenoot AB InBev verloor in Brussel 1,7 procent.

ABN AMRO steeg in Amsterdam juist 5,1 procent, nadat de bank meer winst boekte in het vierde kwartaal. Ook werd een inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van 500 miljoen euro aangekondigd.

ProSiebenSat.1 kwam met beter dan voorziene winstcijfers over het vierde kwartaal. Het aandeel schoot 10,0 procent omhoog.

Thyssenkrupp verloor juist 8,0 procent, nadat het de omzet- en winstverwachtingen voor heel het jaar neerwaarts bijstelde. Herstructureringskosten en een lagere vraag drukten op de resultaten in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,4 procent in het groen.

De S&P500-index daalde dinsdag nog 1,4 procent tot 4.953,17 punten, nadat eerder de daling was opgelopen tot bijna 2 procent. De Dow Jones-index verloor 1,3 procent tot 38.272,75 punten en technologiebeurs Nasdaq leverde 1,8 procent in tot 15.655,60 punten.