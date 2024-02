Valuta: hoge inflatie VS steunt dollar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De hoger dan verwachte Amerikaanse inflatie in januari zal de dollar naar verwachting sterk houden, omdat het geen goed teken is voor centrale banken die van plan zijn de rente te verlagen. Dat stelde ING woensdag in een rapport. Seizoensgebonden effecten bieden doorgaans steun aan de dollar in februari en het volgende belangrijke cijfer voor de Federal Reserve, de inflatie in het PCE-rapport, wordt pas op 29 februari verwacht, zo merkte ING op. "Het lijkt er dus op dat de dollar de recente winsten nog een paar weken kan vasthouden", aldus Chris Turner van ING. De euro/dollar noteerde woensdag op 1,0701. Voorafgaand aan het inflatiecijfer dinsdag schommelde de koers nog rond 1,0770. Begin dit jaar stond het muntpaar nog op 1,10. Ook Kristoffer Kjaer Lomholt van Danske Bank verwacht dat de dollar op de korte termijn zal worden gesteund door de relatief hoge Amerikaanse rente. Danske Bank speculeert zelf op een sterkere dollar tegenover de euro, het pond sterling en de Noorse kroon. "We blijven constructief op de dollar op de korte termijn en verkiezen om bij stijgingen van de euro/dollar te verkopen." Ondanks sterke risicobereidheid bij beleggers en grote winsten op de aandelenmarkten is de dollar dit jaar sterk gebleven. Doorgaans slaat risicobereidheid een deuk in de populariteit van de dollar, die wordt gezien als veilige haven. Een correctie op de sterk gestegen koersen van risicovolle beleggingen "zou de vraag naar de dollar alleen maar vergroten", volgens Lomholt. Tegelijkertijd denkt hij dat de markt dichter bij het punt komt waarop deze argumenten voor een sterkere dollar zichzelf hebben uitgeput. De aandelenkoersen van producenten van metalen en andere ruwe grondstoffen daalden dinsdag op de onverwacht hoge Amerikaanse inflatie. Die kwam in januari uit op 3,1 procent, wat wel een daling was, maar toch ruim boven de verwachting van 2,9 procent. De aandelenkoersen op Wall Street verloren dinsdag in algemene zin terrein, maar wisten de verliezen tegen het einde van de dag te beperken. "Veel mensen zagen het inflatiecijfer niet aankomen", zei Chris Zaccarelli van Independent Advisor Alliance. "Men was verwikkeld in het debat over de vraag of de Fed te lang wachtte met het verlagen van de rente, en hield er geen rekening mee dat de verwachte daling van de inflatie kon tegenvallen." Bron: ABM Financial News

