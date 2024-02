Ministerie opent inschrijving voor 5G-veiling Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Voor geïnteresseerde partijen uit binnen- en buitenland is het vanaf donderdag mogelijk om zich in te schrijven voor de veiling van nieuwe 5G-frequenties. Dit maakte het ministerie van Economische Zaken en Klimaat woensdag bekend. De veiling zelf kan dan naar verwachting nog voor de zomer plaatsvinden, zodat mobiele telecomaanbieders vanaf 1 augustus 2024 de frequenties in gebruik kunnen nemen. De veiling moet minimaal 170 miljoen euro opleveren. Voor de veiling heeft het ministerie besloten dat deelnemende marktpartijen over maximaal veertig procent van het totaal aan beschikbare frequenties kunnen beschikken. Dit gold ook bij de vorige veiling in 2020. Dat betekent dat er minimaal drie aanbieders komen van openbare, snelle mobiele communicatie zoals via 5G in de 3,5 GHz-band. Op die manier garandeert het ministerie dat er voldoende concurrentie blijft op de telecommarkt. Bron: ABM Financial News

