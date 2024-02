Beursupdate: Heineken onder druk in vlakke AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend vlak tot licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,2 procent op 844,31 punten.

"De kans dat de Amerikaanse centrale bank de beleidsrente op korte termijn zal verlagen neemt af en de rentes blijven wat langer hoog", concludeerde investment manager Simon Wiersma van ING woensdag op basis van de laatste inflatiecijfers uit de VS, die op dinsdag verschenen en de beurzen toen flink onder druk zetten.

"Hogere rentes betekenen dat waarderingen van risicovolle beleggingen, waaronder aandelen, even wat onder druk kunnen komen. Zeker na de rally in de afgelopen drie maanden."

De koersval op Wall Street dinsdagavond vond Wiersma dan ook goed te verklaren. "Beleggers zoeken soms heel bewust naar een reden om wat winst te nemen."

Volgens beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx zijn er twijfels in de markt over de eventuele renteverlagingen van de Federal Reserve later dit jaar. "En juist deze gedacht is van essentieel belang geweest voor het optimisme van de afgelopen maanden."

Uit de FedWatch Tool van CME blijkt dat de markt de kans op krap 51 procent schat dat de rentes in juni worden verlaagd.

Volgens strateeg Matthew Ryan van Ebury is de kans op een eerste verlaging in maart "goeddeels dood" na het inflatiecijfer over januari. Ook een verlaging in mei lijkt steeds meer in gevaar te komen.

Op macro-economisch vlak bleek vanochtend dat de consumentenprijzen in het Verenigd Koninkrijk afgelopen maand in een stabiel tempo zijn gestegen. De producentenprijzen daalden met 3,3 procent in januari op jaarbasis, na een daling van 2,1 procent in december.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0700. De olieprijzen stegen licht.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen verloor Heineken 5,4 procent na cijfers. Volgens Jefferies was de update van Heineken in orde, waarbij de outlook voor 2024 voldoet, gezien de omstandigheden. Heineken zei voor dit jaar te rekenen op een autonome stijging van de operationele winst met een "laag tot hoog enkelcijferig" percentage. Volgens de analist rekende de markt ook op een voorzichtige outlook, "dus dit zal niet verrassen". ING sprak echter van de vierde misser op rij van de brouwer en denkt dat de gifbeker nog niet leeg is.

ABN AMRO steeg juist 3,6 procent, nadat de bank meer winst boekte in het vierde kwartaal. Ook werd een inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van 500 miljoen euro aangekondigd.

Ahold Delhaize schreef 3,5 procent bij. Het vierde kwartaal viel mee, oordeelde Jefferies.

In de AMX schoot Vopak 9,4 procent omhoog. Het tankopslagbedrijf heeft een prima jaar achter de rug en heeft in 2023 de omzet en winst zien stijgen. Het bedrijf gaat voor 300 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen. Het inkoopprogramma compenseert voor de voorzichtige outlook die Vopak gaf, merkte Jefferies op.

Alfen daalde 0,7 procent, waarmee een deel van het openingsverlies van 4,0 procent werd weggewerkt. De jaarcijfers van Alfen wezen op meer margedruk bij de oplaadpalen in het tweede halfjaar, goedgemaakt door hogere marges op de slimme netwerken, aldus Jefferies. Degroof Petercam verhoogde het koersdoel maar besloot vanwege het beperkte opwaarts potentieel om het aandeel van de kooplijst te halen.

Azerion won onder de kleinere aandelen 3,1 procent.