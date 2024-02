Nederlandse economie groeit weer Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal weer gegroeid. Dit bleek woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In het vierde kwartaal steeg het bruto binnenlands product met 0,3 procent ten opzichte van het derde kwartaal, zo bleek uit een eerste berekening van het CBS. De groei volgt op drie kwartalen op rij waarin de economie kromp. De stijging van het bbp in het vierde kwartaal is vooral toe te schrijven aan de consumptie door huishoudens, aldus het CBS. In heel 2023 groeide de economie daarmee met 0,1 procent. "De consumptie door de overheid en de investeringen in vaste activa leverden de grootste positieve bijdrage." Vorig jaar was het eerste jaar sinds 2020 zonder lockdowns en coronamaatregelen. In 2022 gold er tot halverwege januari in Nederland nog een harde lockdown. Daarna werd de samenleving geleidelijk opengesteld en in maart 2022 vervielen de laatste coronamaatregelen. Op jaarbasis kromp de economie in het vierde kwartaal van 2023 wel met 0,5 procent. Bron: ABM Financial News

