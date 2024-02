Delivery Hero behaalt jaardoelen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Delivery Hero heeft zijn doelen voor 2023 behaald. Dit bleek woensdag uit een update van de maaltijdbezorger. In het afgelopen jaar boekte Delivery Hero een aangepaste EBITDA van 253,3 miljoen euro tegen een verlies van 623,6 miljoen euro een jaar eerder. De marge was met 0,6 procent nipt positief. Een jaar eerder was er nog een negatieve marge van 1,4 procent. De brutotransactiewaarde steeg op jaarbasis van 44,6 miljard euro naar 45,3 miljard euro, goed voor een groei tegen constante wisselkoersen van 5,5 procent. De maaltijdbezorger mikte zelf op een groei van 5 tot 7 procent, maar liet in november al wel weten dat de groei vermoedelijk aan de onderkant van die bandbreedte zou uitkomen. De omzet steeg met 13,8 procent tot 10,5 miljard euro. Conform de eigen verwachting was de vrije kasstroom in de tweede jaarhelft break-even. Eind 2023 had Delivery Hero 1,7 miljard euro in kas. Outlook Voor heel 2024 mikt de maaltijdbezorger op een groei van de brutotransactiewaarde van 7 tot 9 procent bij een omzetgroei van 15 tot 17 procent. De aangepaste EBITDA moet dit jaar uitkomen tussen de 725 en 775 miljoen euro en de vrije kasstroom zal positief zijn. Bron: ABM Financial News

