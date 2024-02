Beursblik: aandeleninkoop Vopak compenseert voor voorzichtige outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vopak kwam woensdag met een voorzichtige outlook voor 2024, maar dit wordt gecompenseerd door een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 300 miljoen euro. Dit stelde analist David Kerstens in een rapport. De EBITDA in vierde kwartaal was stabiel op 228,8 miljoen euro, 2 procent onder de consensus van 234,0 miljoen euro, als gevolg van de timing van de desinvestering van drie chemieterminals in Rotterdam per 1 december, aldus Kersten Dit had volgens de analist een impact van 6 miljoen euro per maand. Als gevolg daarvan steeg de EBITDA in heel 2023 met 9 procent naar 963,5 miljoen euro, waar analisten op 970 miljoen euro rekenden. Dit was vooral te danken aan een hogere bezettingsgraad van 91 procent. Voor 2024 verwacht Vopak een EBITDA van 880 miljoen tot 920 miljoen euro. De consensus staat op 917 miljoen euro. Dit is vooral het gevolg van desinvesteringen van 77 miljoen euro en de onzekere en volatiele vraag naar opslag, vooral in het chemische segment in China, Singapore en België, aldus de analist. Na de desinvesteringen van vorig jaar daalde de nettoschuld met 25 procent tot 2.29 miljard euro, wat een schuldratio impliceert van 2,0. De doelstelling staat op 2,5 tot 3,0, aldus Kerstens. Volgens Kerstens bood dit zo ruimte voor een dividendverhoging van 15 procent naar 1,50 euro per aandeel én een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 300 miljoen euro. Jefferies handhaafde woensdag het Houden met een onveranderd koersdoel van 35,00 euro. Het aandeel reageerde woensdagochtend uitermate positief en kon ruim 9 procent bijschrijven op 32,32 euro. info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999 Bron: ABM Financial News

