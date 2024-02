Heineken onderuit in vlakke AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef woensdagochtend dicht bij huis. Kort na opening van de handel, steeg de AEX fractioneel tot 842,94 punten. Onder de hoofdfondsen verloor Heineken 5,3 procent na cijfers. Volgens Jefferies was de update van Heineken in orde, waarbij de outlook voor 2024 voldoet, gezien de omstandigheden. Heineken zei voor dit jaar te rekenen op een autonome stijging van de operationele winst met een "laag tot hoog enkelcijferig" percentage. Volgens de analist rekende de markt ook op een voorzichtige outlook, "dus dit zal niet verrassen". ABN AMRO steeg juist 4,8 procent, nadat de bank meer winst boekte in het vierde kwartaal. Ook werd een inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van 500 miljoen euro aangekondigd. Ahold Delhaize schreef 3,0 procent bij. Het vierde kwartaal viel mee, oordeelde Jefferies. In de AMX schoot Vopak 7,5 procent omhoog. Het tankopslagbedrijf heeft een prima jaar achter de rug en heeft in 2023 de omzet en winst zien stijgen. Het bedrijf gaat voor 300 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen. Alfen leverde 4,0 procent in na cijfers op dinsdagavond. De jaarcijfers van Alfen wezen op meer margedruk bij de oplaadpalen in het tweede halfjaar, goedgemaakt door hogere marges op de slimme netwerken, aldus Jefferies. Azerion won onder de kleinere aandelen 3,1 procent. Bron: ABM Financial News

