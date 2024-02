Licht lagere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een licht lagere opening tegemoet. Futures op de AEX noteerden ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,2 procent in het rood. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter al 1,4 procent lager op 842,62 punten.

De Europese beurzen staan een lagere opening te wachten, nadat het zicht op renteverlagingen van centrale banken werd vertroebeld door de laatste inflatiecijfers uit de VS. Het hoger dan voorziene inflatiecijfer zorgde voor een flinke correctie op Wall Street dinsdag. Beleggers vragen zich af wat de cijfers betekenen voor de plannen van de Federal Reserve om de rentes te verlagen.

"Ik denk dat beleggers zich realiseren dat zij te enthousiast zijn geweest in hun verwachting van het aantal renteverlagingen dat er zou komen", aldus CIO John Mowrey van NFJ Investment Group.

"De Fed lijkt al een tijdje aan te sturen op drie verlagingen dit jaar. Er is geen reden om daaraan te twijfelen", vulde strateeg Matt Orton van Raymond James aan.

Volgens strateeg Matthew Ryan van Ebury is de kans op een eerste verlaging in maart "goeddeels dood" na het inflatiecijfer over januari. Ook een verlaging in mei lijkt steeds meer in gevaar te komen.

Volgens analist Josh Jamner van ClearBridge Investments was er in de VS sprake van het januari-effect, waarin bedrijven aan het begin van het jaar hun prijzen verhogen. Dit is volgens hem de reden dat de inflatie hoger uitviel.

Uit de FedWatch Tool van CME blijkt dat de markt de kans op krap 51 procent inschat dat de rentes in juni worden verlaagd.

De olieprijs is dinsdag voor de zevende handelsdag op rij hoger gesloten, gesteund door politiek risico in het Midden-Oosten en een verwachte stijging van de vraag op de middellange termijn.

Een maart-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot dinsdag 1,2 procent hoger op 77,87 dollar per vat. Brent-olie voor april werd 0,9 procent duurder op 82,77 dollar. In de Aziatische handel vanochtend, deden de olieprijzen een beperkt stapje terug.

De euro/dollar noteerde op 1,0712. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar op 1,0702 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0720 op de borden.

Bedrijfsnieuws

ABN AMRO heeft in het vierde kwartaal van 2023 meer winst behaald, maar overtrof niet de verwachtingen van analisten. ABN kondigde verder woensdag een inkoopprogramma van eigen aandelen aan ter waarde van 500 miljoen euro. Er werd een stabiel slotdividend van 0,89 euro per aandeel voorgesteld. In het kader van het inkoopprogramma zal Nederland een zodanig aantal aandelen aan ABN AMRO verkopen als correspondeert met 40 procent van de totale waarde van het inkoopprogramma. Daarmee komt de bruto opbrengst van de verkoop uit op ongeveer 200 miljoen euro.

Ahold Delhaize heeft in het vierde kwartaal van 2023 meer omzet behaald ten opzichte van de drie maanden ervoor, terwijl de marge ook verbeterde, waarmee werd voldaan aan de verwachtingen van analisten.

Heineken heeft in het vierde kwartaal van 2023 de biervolumes zien dalen, zelfs iets sterker nog dan voorzien, maar de omzet steeg wel op jaarbasis, zoals analisten ook hadden verwacht.

Vopak heeft een prima jaar achter de rug en heeft in 2023 de omzet en winst zien stijgen en het bedrijf gaat voor 300 miljoen euro eigen aandelen inkopen.

OCI heeft in het vierde kwartaal van 2023 de resultaten flink zien teruglopen en besloot het dividend op te schorten. In het afgelopen kwartaal daalde de omzet op jaarbasis met 45 procent tot 1,2 miljard dollar, terwijl de aangepaste EBITDA met 54 procent terugliep tot 310 miljoen dollar.

Alfen heeft in de tweede helft van het jaar de omzetgroei en marge zien aantrekken, nadat de voorraadafbouw bij klanten eindigde, maar waarschuwde dat de groei in de huidige markt voor oplaadpalen beperkt blijft.

Slotstanden Wall Street

De S&P500-index daalde dinsdag 1,4 procent tot 4.953,17 punten, nadat eerder de daling was opgelopen tot bijna 2 procent. De Dow Jones-index verloor 1,3 procent tot 38.272,75 punten en technologiebeurs Nasdaq leverde 1,8 procent in tot 15.655,60 punten.