OCI schort dividend op

(ABM FN-Dow Jones) OCI heeft in het vierde kwartaal van 2023 de resultaten flink zien teruglopen en besloot het dividend op te schorten. Dit bleek woensdagochtend uit cijfers van de kunstmestfabrikant. In het afgelopen kwartaal daalde de omzet op jaarbasis met 45 procent tot 1,2 miljard dollar, terwijl de aangepaste EBITDA met 54 procent terugliep tot 310 miljoen dollar. OCI verklaarde deze afnames door prijsdalingen, die deels werden opgevangen door lagere gasprijzen in Europa en de VS. Op kwartaalbasis steeg de aangepaste EBITDA wel met 28 procent als gevolg van een herstel in de ammoniakprijzen. Onder de streep restte er afgelopen kwartaal een nettoverlies van 46 miljoen dollar. Een jaar eerder werd er nog een nettowinst van 205 miljoen dollar geboekt. De vrije kasstroom bedroeg afgelopen kwartaal 16 miljoen dollar. Dat was nog 416 miljoen dollar vorig jaar. De nettoschuld kwam uit op 3,7 miljard dollar met een schuldratio van 3,1 eind december. OCI kondigde in december de verkoop aan van een belang van 50 procent in Fertiglobe, terwijl ook het volledige belang in Iowa werd verkocht na een strategische beoordeling in maart 2023. Dit levert netto 6,2 miljard dollar aan contanten op, wat OCI deels als een buitengewoon dividend gaat uitkeren. OCI besloot wel om het reguliere dividend tijdens de transitieperiode op te schorten, zo werd woensdag bekendgemaakt. OCI verwacht als gevolg van de herstructureringsplannen wel de kosten omlaag te brengen in de komende jaren. OCI blijft de verdere strategische opties bekijken. info@abmfn.nl

